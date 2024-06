Disastro Di Lorenzo, cola a picco con l’Italia: i voti dei giornali lo massacrano

Italia eliminata da Euro 2024 nel match contro la Svizzera, la prestazione di Giovanni Di Lorenzo criticata da tutti i quotidiani.

Non solo stagione deludente al Napoli, ma anche l’avventura ad Euro 2024 non è stata per niente soddisfacente. Un giocatore irriconoscibile, se si pensa alle prestazioni straordinarie durante l’annata del terzo scudetto. Quali sono i voti dati dai quotidiani al capitano della squadra partenopea per la partita di ieri?

Voti non sufficienti per Di Lorenzo, bocciato dai quotidiani

La prestazione di Giovanni Di Lorenzo non ha per niente i convinto i quotidiani, una prestazione a dir poco disastrosa. Per questo motivo, i voti risultano essere tutti sotto la sufficienza.

Di seguito, quanto evidenziato:

La Gazzetta dello Sport: voto 4 – Sinceramente insistere su Di Lorenzo è stato diabolico. L’asse Vargas-Aebisher è troppo per lui e nessuno gli dà mai una mano. Un Europeo da dimenticare. Il Corriere dello Sport: voto 4 – Disastroso: Vargas (che non è Nico Williams) lo salta che è una bellezza, se lo perde anche sul gol. Sbaglia le cose più semplici, liscia un pallone, lo salva l’offside. Il Mattino: voto 4 – Nico Williams lo aveva fatto a pezzi nella partita contro la Spagna, Vargas lo sbriciola con un assist e un gol. Spalletti lo considerava un fedelissimo e con lui è andato a fondo: la freschezza e la vitalità di Bellanova potevano essere una soluzione? La Repubblica: voto 3 – La tassa sulla gratitudine che ancora una volta l’Italia paga col sangue. Da capitan scudetto a Napoli a naufrago di Berlino. Il Corriere della Sera: voto 4 – Visto che per Spalletti è come un figlio, calcisticamente parlando, allora si può parlare di un caso di nepotismo in piena regola. Quattro partite, una peggio dell’altra. Tuttosport: voto 4 – Non si notano miglioramenti, anzi: è sempre incerto nelle chiusure e nel controllo di palla in uscita. Sempre in ritardo nei tagli. Un disastro. Averlo confermato titolare per quattro partite è stato un vulnus prima di tutto per lui.

Una situazione abbastanza complicata e preoccupante, chissà se con Antonio Conte in panchina e la nuova stagione, Giovanni Di Lorenzo possa tornare a risplendere.