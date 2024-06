“Di Lorenzo il simbolo…”: Italia, la sentenza è pesantissima

Su Giovanni Di Lorenzo, dopo aver disputato un Europeo pessimo, bisogna registrare una sentenza davvero pesante.

Il calcio italiano sta vivendo un momento davvero difficile. L’Italia di Luciano Spalletti, infatti, è stata eliminata ieri dall’Europeo dalla Svizzera. Tuttavia, paradossalmente, l’eliminazione dalla massima competizione europea per le nazionali è l’aspetto meno grave, visto che ha spiazzato tutti il dominio degli elvetici in tutto l’arco dei novanta minuti.

L’Italia, di fatto, non ha mai dato la sensazione di poter riuscire a recuperare le reti realizzate da Freuler e Vargas, anzi. Questa campagna europea, di fatto, per la spedizione azzurra è stata un autentico disastro. Al netto di Donnarumma e Calafiori, infatti, tutta la squadra ha davvero deluso. Tra i più criticati bisogna sicuramente inserire il capitano del Napoli, ovvero Giovanni Di Lorenzo.

Fabrizio Biasin su Di Lorenzo: “Resterà il simbolo di una Nazionale di rara bruttezza”

Il terzino destro, dopo una prestazione davvero orrenda contro la Spagna, ha deluso sia contro la Croazia che contro la Svizzera. Anche il giornalista Fabrizio Biasin, esattamente nel suo editoriale per ‘Libero’, non ha risparmiato Giovanni Di Lorenzo dalle critiche: “E’ stato l’unico punto fermo di un casino generale. E’ stato convocato nonostante venisse da una stagione davvero pessima. Ci sta, in fondo è il capitano del Napoli campione d’Italia con Lucianone in panchina. E, però, un conto è convocare e un conto è accanirsi”.

L’articolo di Fabrizio Biasin poi continua: “Se vuoi bene ad un tuo calciatore, la cosa peggiore è buttarlo in campo quando non è al massimo delle sue capacità. Di Lorenzo resterà il simbolo di una Nazionale di rara bruttezza, maestra di disorganizzazione, praticamente il nulla. Talmente impresentabili che abbiamo fatto più bella figura all’ultimo Mondiale, quello in Qatar. ‘Ma come, laggiù nel deserto non c’eravamo neanche’. Appunto”.

Questo pensiero del giornalista Biasin, di fatto, confermano un momento davvero difficile per Giovanni Di Lorenzo. Dopo le critiche per le sue prestazioni fornite quest’anno con il Napoli, infatti, il terzino destro è stato tra i peggiori in una delle peggiori Nazionali italiane viste nel corso di una manifestazione così importante.

Ora, il capitano del Napoli avrà un momento di pausa per capire dove giocare l’anno prossimo. Lui, infatti, continua a ribadire di voler lasciare la squadra azzurra, ma Antonio Conte ha più volte affermato che non lo farà andare via.