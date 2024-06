Addio Napoli, per Gollini pronta una nuova avventura in Serie A: contatti avviati

Dopo la sua esperienza al Napoli, Gollini potrebbe vestire la maglia di un altro club importante della nostra Serie A.

Archiviata una spedizione europa davvero pessima dell’Italia di Luciano Spalletti, al netto delle possibili analisi sul perché dei risultati deludenti della Nazionale italiana all’Europeo, il movimento calcistico italiano può adesso focalizzarsi su questa campagna acquisti estiva. Anche il Napoli, ovviamente, è molto attivo in sede di calciomercato.

Dopo la deludente stagione dell’anno scorso, infatti, Aurelio De Laurentiis ha prima chiamato Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e poi ha ingaggiato Antonio Conte come nuova guida tecnica del suo Napoli. Anche nel parco giocatori azzurro, di fatto, ci saranno tantissimi cambiamenti, già a partire dal ruolo del ruolo. Pierluigi Gollini, infatti, giocherà in una nuova.

Calciomercato Serie A, il Torino si muove per l’ex azzurro Gollini: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il club partenopeo, dopo l’anno e mezzo in prestito, ha deciso infatti di non riscattare l’estremo difensore italiano dall’Atalanta. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, per Pierluigi Gollini si è fatto avanti un club importante della nostra serie A. Secondo quanto scritto sul proprio profilo ufficiale di ‘X’ dal giornalista ‘Giacomo Morandin’, i dirigenti del team granata hanno avviato i contatti con i colleghi del team lombardo per l’ex Napoli.

Pierluigi Gollini, di fatto, è tra i giocatori in uscita dall’Atalanta, anche a causa del suo contratto da 800mila euro all’anno fino al 2026. Staremo a vedere, dunque, se per il portiere italiano si apriranno realmente le porte del Torino di Paolo Vanoli. Quest’ultimo, dopo la promozione in Serie A raggiunta con il Venezia, ha infatti preso il posto di Ivan Juric sulla panchina del team piemontese.

In casa Napoli, quindi, come vice di Alex Meret ci sarà Elia Caprile. Dopo le ottime prestazioni fornite in prestito all’Empoli, infatti, il portiere si è ‘conquistato’ la possibilità di essere a disposizione di Antonio Conte. Proprio il nuovo allenatore azzurro, esattamente nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuova guida tecnica del team campano, ha ribadito la sua fiducia su questa ‘coppia’ di estremi difensori.

Il titolare, almeno inizialmente, sarà sicuramente Alex Meret che, tra l’altro, sta anche per rinnovare il suo contratto. Ma Elia Caprile avrà sicuramente qualche occasione per mettere in difficoltà Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, ha sempre dimostrato di concedere ad ogni giocatore che ha disposizione più di un’opportunità per mettersi in mostra.