“Spero non giochi più con l’Italia”, giornalista furibondo: attacco al calciatore del Napoli!

L’Italia è stata eliminata dalla Svizzera da EURO2024 e sono già iniziate le polemiche, il giornalista si è scagliato contro un calciatore del Napoli.

Una sconfitta cocente per l’Italia, che viene battuta 2-0 dalla Svizzera e viene eliminata definitamente di Euro 2024. Ci si aspettava decisamente di più dagli azzurri e dal commissario tecnico, Luciano Spalletti. Proprio in queste ore, a seguito dell’eliminazione, il CT è sotto il bersaglio della critica. Commenti feroci sui social nei confronti dell’allenatore, considerato il maggior responsabile del fallimento della Nazionale.

A scagliarsi contro di lui, a sorpresa, non sono solo i tifosi, ma anche alcuni calciatori pare abbiano atteso l’eliminazione dell’Italia per manifestare il proprio disappunto nei confronti di Spalletti. Tra questi c’è Matteo Politano, attaccante del Napoli, che poco dopo il termine della gara ha pubblicato una Stories su Instagram con una emoji perplessa. Il riferimento non è chiarissimo, ma secondo i più, pare possa riferirsi alla scelta di Luciano Spalletti di escluderlo dalle convocazioni per l’Europeo.

Giovanni Capuano attacca Politano, chiede che non venga più convocato con l’Italia

Politano è stato infatti uno dei pochi calciatori azzurri a salvarsi da una stagione disastrosa, mettendo a referto ben 9 reti e 10 assist. La sua esclusione fin dalle pre convocazioni aveva fatto abbastanza rumore e oggi, dopo l’eliminazione dell’Italia, viene da pensare che forse un calciatore delle sue qualità avrebbe potuto far comodo alla Nazionale. Invece tra i convocati azzurri ci sono stati ben 10 difensori, molti dei quali rimasti inutilizzati.

Eppure c’è chi non ha affatto gradito le esternazioni di Politano. No, non parliamo di Spalletti, bensì si tratta del giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, che sul suo account personale su X ha attaccato il calciatore del Napoli:

Livello comprensione di Politano: zero.

Livello di riconoscenza verso un allenatore che lo ha reso ‘grande’ al Napoli: difficile da commentare.

Onestamente penso non avrebbe aggiunto nulla e spero nulla aggiungerà nemmeno in futuro all’Italia.

Queste le parole, molto dure, di Capuano, che non solo non rimpiange Politano, ma addirittura si augura che l’attaccante non venga mai più preso in considerazione dalla Nazionale per il futuro. Di certo non si tratta di un calciatore fenomenale, ma molte scelte di Spalletti – va detto – hanno lasciato uno stato di profonda perplessità negli appassionati di calcio italiano e non solo in Matteo Politano.

Di seguito il tweet di Giovanni Capuano su X: