Meret, futuro ormai deciso: l’agente incontra i nuovi dirigenti, ha l’accordo

Alex Meret, al Napoli dal 2019, è in trattativa con il club per il rinnovo, una trattativa che potrebbe aver raggiunto un punto di svolta.

Alex Meret difende ormai la porta del Napoli dal 2019. L’ex SPAL, fortemente voluto da Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, all’epoca allenatore del club, è stato protagonista della vittoria della Coppa Italia nel 2020 e dello storico terzo scudetto partenopeo.

Nonostante le tante critiche, arrivate forse a causa di un rendimento non sempre costante a discapito di doti indiscutibili, Meret è riuscito con i suoi guanti a scrivere una parte importante della storia recente del club azzurro.

Meret – Napoli, le ultime sulla trattativa tra il portiere ed il club: svolta in vista?

Una storia che potrebbe continuare o meno. L’agente del calciatore nei mesi scorsi fu chiaro: rinnovo o addio, l’estremo difensore vuole vederci chiaro, un pò come avvenuto nel 2022, quando chiese esplicitamente alla società di puntare su di lui o di optare per la cessione.

Il Napoli, dal canto proprio, sotto la spinta dello stesso Antonio Conte, sembrerebbe aver optato per la propria scelta finale: quella di continuare con Meret. Il tecnico pugliese è stato chiaro in conferenza, tessendo lodi per il portiere italiano, attualmente impegnato ad Euro 2024, lasciando chiaramente intendere di reputarlo il titolare per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, a queste parole sarebbero seguiti i fatti. Nello specifico, la società avrebbe l’accordo con l’entourage del ragazzone friulano: un rinnovo triennale con opzione aggiuntiva per un ulteriore anno, le cifre, dovrebbero essere leggermente superiori al milione netto percepito attualmente. Insomma, una dimostrazione chiara di fiducia verso Meret, che resterebbe il presente, ma anche futuro del club, in attesa di una piena maturazione di Elia Caprile, altro portiere in rosa, che con ogni probabilità fungerà da vice in questa annata.

Le tempistiche per il prolungamento di Meret, non dovrebbero essere lunghe. Sempre stando alle indiscrezioni rilasciate dal sopracitato quotidiano campano, Meret ed il Napoli dovrebbero ufficializzare questo rinnovo nella prossima settimana, quando verrà messo nero su bianco il terzo accordo tra le parti. Dopo la firma del 2019, infatti, questo sarebbe il secondo rinnovo di Meret in azzurro, dopo quello arrivato nel 2022, conquistato a suon di prestazioni, prestazioni che incisero in maniera netta sullo scudetto. Staremo a vedere quindi, a breve potrebbero esserci aggiornamenti ufficiali in merito.