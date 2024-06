Asse caldo Napoli-Bari, De Laurentiis ha deciso: triplo affare

Sull’asse Napoli-Bari, dopo le dure parole di Luigi De Laurentiis su suo padre Aurelio, sono arrivate delle novità di mercato.

Queste sono davvero settimane intense per il Napoli. Dopo la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, infatti, il club partenopeo è al lavoro sia per rafforzare la squadra che per non cedere i suoi pezzi migliori. I casi più spinosi, ovviamente, sono quelli che riguardano due perni della squadra che ha vinto l’anno scorso lo scudetto con Luciano Spalletti in panchina: Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia.

Per fortuna dei tifosi del Napoli, soprattutto dopo le dichiarazioni nette rilasciate in conferenza stampa da Antonio Conte, sono drasticamente aumentate le possibilità di vedere questi due giocatori ancora con la maglia azzurra. Ma Aurelio De Laurentiis in queste settimane ha anche affrontato le critiche di suo figlio Luigi per quanto riguarda alcune sue affermazioni sulla multiproprietà del Bari. Nel frattempo, proprio per quanto riguarda tale ‘asse’ tra questi due capoluoghi del Sud, bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, tre azzurri pronti ad essere ceduti in prestito al Bari

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘Il Corriere della Sera’, infatti alcuni giocatori cresciuti nel settore giovanile azzurro potrebbero trasferirsi al Bari: Giuseppe Ambrosino, Lorenzo Sgarbi e Nosa Edward Obaretin. Tra questi nomi il più ‘intrigante’ è sicuramente quello del centravanti nato a Procida nel 2003.

Giuseppe Ambrosino, infatti, potrebbe compiere un salto importante per la sua carriera sotto la gestione di Moreno Longo. Dopo il prestito alla Catanzaro, dove in 28 partite con il team calabrese ha sia segnato 3 gol che fornito 2 assist, l’attaccante potrebbe acquisire a Bari la giusta esperienza per poi farsi trovare pronto per la massima serie.

Quella della squadra biancorossa, dunque, per Ambrosino potrebbe rappresentare l’ennesima avventura dopo quelle vissute a Como, Cittadella e, per l’appunto, a Catanzaro. Mentre per Sgarbi (7 gol l’anno scorso in Serie C con l’Avellino) e Obaretin (grande stagione con il Trento) l’approdo al Bari rappresenterebbe per loro la grande occasione della vita.

Nonostante le critiche dei tifosi pugliesi sulla multiproprietà, quindi, la collaborazione tra Napoli e Bari potrebbe continuare ancora. Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis vuole anche regalare dei nuovi rinforzi ad Antonio Conte. Dopo l’arrivo di Rafa Marin, infatti, il club partenopeo sta continuando il proprio forcing per chiudere con Urbano Cairo la trattativa per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Alessandro Buongiorno.