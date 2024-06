Visite e firma nei prossimi giorni: l’annuncio definitivo fa esultare i tifosi del Napoli!

È solo una questione di tempo: il calciatore è prossimo a diventare un nuovo uomo a disposizione del Napoli di Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte sta prendendo sempre più forma: il nuovo acquisto svolgerà le visite mediche e porrà la firma sul contratto nei prossimi giorni. Il nuovo allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis ha le idee ben chiare: ripartire da fondamenta solide per la costruzione con nuovi arrivi di una squadra che possa tornare ad essere competitiva fin da subito.

Approfittando di un anno senza competizioni europee da disputare, il Napoli avrà l’opportunità di candidarsi come seria outsider del campionato di Serie A. Gli azzurri dovranno rinunciare a qualche top player come Zielinski ed Osimhen, il primo passerà all’Inter dal primo luglio, il secondo lascerà Napoli ma non è ancora nota la squadra in cui approderà.

In attacco è pronto Romelu Lukaku a prendere l’eredità del nigeriano cercando di far tesoro del passato interista con Antonio Conte. A centrocampo sia Folorunsho che Gaetano verranno valutati per capire se effettivamente i due hanno effettuato il salto di qualità. Il reparto difensivo, come preannunciato in conferenza stampa da Antonio Conte, dovrà essere necessariamente puntellato a seguito delle difficoltà vissute lo scorso anno. A tal proposito, il nome di Rafa Marin è ormai a pochissimi centimetri dall’ azzurro.

Pronto all’approdo: Rafa Marin atteso a Napoli!

Il primo acquisto dell’era Conte in casa Napoli sarà Rafa Marin. Il difensore spagnolo ha disputato l’ultima stagione all’Alaves. Il centrale è stato mandato in prestito dal Real Madrid per fargli accumulare tanti minuti nelle gambe e fare esperienza. Marin non ha mai esordito con i blancos ed ora si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli.

Giovanni Manna lo ha notato e lo ha reputato idoneo rispetto alle richieste di Conte che, qualora giocasse con una difesa a 3, ha bisogno di un numero rilevante di centrali. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, il giocatore spagnolo nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche e porrà la firma sul contratto che lo legherà al Napoli fino al 2029 con uno stipendio da 1,2 milioni all’anno.

Il Real Madrid si avvarrà del diritto di recompra come fatto per Morata alla Juventus e Brahim Diaz al Milan. Una strategia che è sempre riuscita ma da cui il Napoli potrà monetizzare abbastanza se la gestirà nel migliore dei modi. Se De Laurentiis alla fine della prossima stagione verserà altri 10 milioni oltre a quelli già pagati per il cartellino, il Real Madrid, qualora volesse, dovrà acquistare il calciatore a determinate condizioni: dai 25 a 50 milioni nel 2026 e dai 35 a 70 milioni nel 2027