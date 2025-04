Addio Osimhen, il Napoli ha definito tutto: che strategia di Manna

Tutto definito per l’addio di Osimhen: il Napoli ha fissato un piano ben preciso riguardo all’operazione che riguaderà la sua cessione.

Quello relativo a Victor Osimhen è stato un vero e proprio tormentone nella scorsa estate. La vicenda riguardante la cessione del nigeriano, da tempo concordata fra società e calciatore, si è trascinata sino alla fine del mercato e l’unica soluzione è stata la cessione in presito al Galatsaray. L’estate prossima si riproporrà però nuovamente il “problema” e il Napoli dovrà farsi trovare decisamente più pronto.

Osimhen, il piano del Napoli per cederlo

Ha rivelato la strategia del Napoli al riguardo l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. Il giornalista ha svelato come si muoverà il club fin da subito:

“Osimhen lascerà il Galatasaray e tornerà al Napoli dal prestito nella prossima stagione. L’obiettivo del Napoli è venderlo il prima possibile, evitando di arrivare alla fine di luglio o di agosto come nella scorsa estate. Il Napoli non vuole ripetere la stessa situazione. Su di lui è presente una clausola da 75 milioni di euro, ma il Napoli è propenso ad ascoltare altre soluzioni. Lo scenario ideale sarebbe cederlo a giugno”.

Riguardo al possibile club in grado di rilevarlo, Romano dice la sua:

“Ci sono diverse opzioni Inghilterra. L’interesse del Manchester United c’è ancora, ma non c’è nulla di garantito per il salario e la spesa da investire, oltre per la presenza di altre opzioni come Delap. Anche in Arabia Saudita Osimhen ha ammiratori: lo scorso anno Osimhen era tutto concordato con l’Al-Ahli, saltò tutto ma per volontà del Napoli, il giocatore voleva andare lì”.

Nella sua chiosa finale sul tema, Fabrizio Romano chiarisce come la cessione di Osimhen sia utile per la programmazione dell’intero mercato azzurro:

“Una cosa è sicura: Osimhen vuole un salario adeguato e di alto profilo. Il timing sarà importante perché il Napoli vuole venderlo in prima possibile per poi reinvestire”.

Perché la cessione di Osimhen è cruciale per il mercato del Napoli

Guardando al passato, il Napoli ha dimostrato di saper gestire cessioni eccellenti – basti pensare a Cavani o Higuaín – trasformando gli addii in opportunità. Anche stavolta, i tifosi sperano che il club sappia giocare le sue carte con astuzia, mettendo il cuore in mano per costruire una squadra all’altezza dei sogni scudettati. Certo, dire addio a un fuoriclasse come Osimhen non sarà facile, ma nel calcio, si sa, il futuro è sempre dietro l’angolo.

In attesa di novità, una cosa è certa: il nome di Victor Osimhen continuerà a infiammare le discussioni dei tifosi e degli addetti ai lavori. E il Napoli, con il suo piano ben definito, sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa storia appassionante.