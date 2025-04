Dalla Premier League al Napoli: svelata l’idea di mercato di Manna

Svelata un’idea di mercato di Manna: dalla Premier League al Napoli, la strategia del ds azzurro è pazzesca.

Il ds del Napoli Giovanni Manna si sta muovendo già in vista del calciomercato, prima ancora che le trattative entrino nel vivo. Il club dovrà infatti investire molto e potrebbero arrivare acquisti praticamente in ogni reparto: in difesa, oltre a Marianucci (che dovrebbe essere il primo acquisto) potrebbe arrivare un altro centrale. A centrocampo, invece, potrebbe arrivare un nuovo acquisto per aumentare le alternative nel reparto, sicuro anche almeno un colpo in attacco, vista anche la partenza a gennaio di Kvaratskhelia.

Mercato Napoli, Schira: “Arriverà un colpo dalla Premier”

Emergono ulteriori dettagli sulle mosse di Manna, svelati dall’espero di mercato Nicolò Schira sul suo canale Youtube:

“Manna è stato in Inghilterra per parlare con alcuni agenti e intermediari, pescherà ancora dalla Premier League come già accaduto con Billing o l’estate scorsa con McTominay e Gilmour“.

Non solo Inghilterra però, occhi puntati anche in Italia:

“Uno scout del Napoli è stato a vedere Genoa-Udinese. Ovviamente i giocatori dell’Udinese che possono fare al caso del Napoli sono Solet più di Bijol, ma su di lui ci sono anche club inglesi, il suo prezzo si sta alzando settimana dopo settimana. Lorenzo Lucca, con Bonny e un altro nome all’estero sono i nomi per l’attaccante da mettere alle spalle di Lukaku”.

Insomma, Manna sembra sta appuntando una serie di mosse con l’obiettivo ben chiaro di continuare a creare il giusto mix fra esperienza e gioventù all’interno della rosa azzurra. Chissà, quindi, chi possa essere questo ipotetico acquisto dalla Premier League: di sicuro, quelli arrivati fin qui dal campionato inglese non hanno deluso le aspettative.