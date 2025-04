Bologna-Napoli, il grande dubbio di Conte: ballottaggio apertissimo

A 24 ore da Bologna-Napoli, Conte deve ancora sciogliere un dubbio: ballottaggio apertissimo fra due calciatori.

La gara di domani sera fra Bologna e Napoli può essere un crocevia fondamentale per le sorti di questo campionato. Dopo il pareggio di ieri dell’Inter sul campo del Parma, gli azzurri hanno infatti l’opportunità di accorciare a -1 dalla vetta in caso di vittoria.

La missione è però molto difficile: i felsinei sono infatti in un momento superlativo, che li ha visti ottenere ben 5 vittorie consecutive in campionato, a cui si è aggiunto il 3-0 contro l’Empoli in Coppa Italia che, di fatto, ipoteca la finale della competizione. Il quarto posto in classifica dimostra lo status di questa squadra, che sogna un’altra qualificazione in Champions League.

Napoli, Conte ha un dubbio per il Bologna

Antonio Conte dovrà quindi meditare la scelte giuste per frenare la potenza di questa squadra. Il tecnico azzurro ha però ancora un grande dubbio: secondo Sky Sport, il ballottaggio ancora aperto sarebbe quello fra Anguissa e Gilmour a centrocampo. Il camerunense sembra in leggero vantaggio, ma è probabile che l’allenatore si porterà questo dubbio sino alla fine.

La soluzione con il doppio play Gilmour-Lobotka è stata infatti quella adottata nelle ultime quattro gare e le prestazioni dell’ex Brighton sono state sempre convincenti. In più, le condizioni fisiche di Anguissa non hanno offerto delle garanzie sicure e questo, inevitabilmente, legittima ulteriormente questo dubbio.

Per il resto, si va verso la conferma di David Neres in attacco, con Raspadori che ancora una volta partirà dalla panchina (seconda volta consecutiva dopo la gara contro il Milan). Confermato anche Olivera in difesa, con Spinazzola pronto a subentrare. Questo l’11 completo, il cui modulo in campo sarà di nuovo il 4-3-3:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All: Conte