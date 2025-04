Geolier in veste di ds del Napoli? La FOTO con il sogno di mercato scatena i tifosi

La foto che ritrae Geolier insieme ad un obiettivo di mercato del Napoli ha scatenato i tifosi: il rapper in versione direttore sportivo?

Nonostante il campionato debba ancora finire, già iniziano ad emergere le prime voci di calciomercato. I calciatori accostati al Napoli sono tanti ed è inevitabile, considerando come il club si chiamato a fare tanti acquisti in virtù della maggiore densità di impegni che dovrà affrontare. Fra realtà concrete (come Luca Marianucci dall’Empoli, il cui acquisto sembra chiuso) e qualche sogno, nulla si può escludere in un’estate che si preannuncia rovente.

Geolier e Frattesi: la foto scatena tutti

Non può così che aver scatenato i tifosi la foto circolata oggi che vede il rapper e icona della città di Napoli (e tifosissimo azzurro) Geolier assieme a Davide Frattesi, per cui i rumor di mercato rimangono insistenti anche in ottica di un suo approdo sotto la guida di Antonio Conte.

La foto, ironie a parte, fa parte però semplicemente di una “reunion” familiare: la sorella del centrocampista dell’Inter, Chiara, è infatti la fidanzata di Geolier.

Si tratta dunque di un incontro dovuto a dinamiche personali e familiar, ma si sa: al tifoso del Napoli piace sognare. E così è inevitabile il susseguirsi di commenti sui social in cui si invita il rapper a “consigliare” a Frattesi di scegliere la squadra giusta nella prossima estate, magari proprio quella con la maglia azzurra!