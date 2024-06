Paolo Cannavaro, arriva la svolta: sarà allenatore in prima, ecco dove

Nell’ultima parte della scorsa stagione, Paolo Cannavaro ha fatto parte dello staff del fratello Fabio come vice all’Udinese. Paolo lascia lo staff del fratello per allenare un club in prima.

Diversi ex giocatori del Napoli al termine della loro carriera hanno continuato il loro percorso nel mondo del calcio. Alcuni di loro hanno intrapreso il ruolo di allenatore, mentre altri si sono lanciati nel mondo dirigenziale.

Tra chi ha deciso di allenare ci sono i fratelli Cannavaro, con Fabio che è stato l’allenatore dell’Udinese, con suo fratello Paolo come vice. Per Paolo ora è pronta l’avventura da allenatore in un altro club.

Paolo Cannavaro, arriva la prima esperienza da allenatore: il suo nuovo club

Nel finale della scorsa stagione, Fabio Cannavaro è stato scelto come allenatore dell’Udinese. L’ex Napoli ha guidato la squadra alla salvezza insieme a suo fratello Paolo, che era il suo vice. Dopo la mancata riconferma all’Udinese, le strade dei due fratelli si sono divise. Difatti come riporta Gianluca Di Marzio, Paolo Cannavaro ha deciso di lasciare lo staff del fratello Fabio, per lanciarsi nell’avventura da capo allenatore alla Pro Vercelli.

Dopo le esperienze come vice del fratello Fabio al Guangzhou Evergrande e al Benevento, oltre all’Udinese, Paolo ha deciso di guidare personalmente una squadra. La Pro Vercelli ha deciso di puntare proprio su Paolo per tentare la risalita in Serie B, puntando anche sulle esperienze da vice del tecnico col fratello Fabio. Per Paolo Cannavaro è pronto un contratto biennale, e ciò dimostra quanto il club punti molto su di lui.