Paolo Cannavaro, fratello d’arte e leggenda della storia del Napoli: un esempio di napoletanità

Ancora oggi l’ex difensore e attuale allenatore Paolo Cannavaro viene visto come uno dei calciatori più importanti della storia del Napoli.

Paolo Cannavaro è nato e cresciuto a Napoli, ha disputato i primi match con la maglia azzurra ed è stato uno dei protagonisti della storica risalita azzurra in Serie A. Fratello d’arte, suo fratello Fabio ha vinto il Pallone d’Oro ed i Mondiali di calcio con l’Italia nel 2006. Paolo ha avuto una carriera sulla carta con meno riconoscimenti ma sicuramente legata assiduamente ai colori del Napoli. Con questo articolo proponiamo alcune delle statistiche e delle domande più frequenti sulla vita e sulla carriera dello storico difensore azzurro.

Chi è Paolo Cannavaro?

Biografia e inizi di carriera

Paolo Cannavaro è nato a Napoli il 26 Giugno 1981 ed è attualmente un allenatore di calcio. Ha giocato come difensore, un calciatore che ha legato per molti anni la sua carriera al Napoli, squadra dove è cresciuto. Oltre al club partenopeo ha vestito in Serie A le maglie di Parma, Verona e Sassuolo. Il 28 Dicembre 2017 annuncia il suo addio al calcio giocato.

Carriera e statistiche con la maglia del Napoli

Paolo Cannavaro è un difensore che ha giocato nel corso della sua carriera sia con la difesa che con la difesa a quattro mostrando carattere e grande leadership nel gestire il reparto. E’ stato protagonista della storica promozione del Napoli in Serie A nel lontano 2007 e in maglia azzurra ha collezionato 278 presenze e 9 reti. Ha salutato Napoli definitivamente nella stagione 2013/2014 e il 31 Gennaio si trasferi’ in prestito con diritto di riscatto (poi esercitato) al Sassuolo. Il calciatore indossava la maglia numero 28 del Napoli.

Oltre il calcio: la vita di Paolo Cannavaro

Il suo legame con Napoli è indissolubile, ma Paolo Cannavaro – insieme al fratello Fabio – è molto attivo anche per la questione beneficenza. Paolo e Fabio sono infatti protagonisti attivi della fondazione Cannavaro Ferrara, insieme all’ex calciatore del Napoli e grande amico Ciro Ferrara. Un grande progetto dove – oltre al calcio – vede i due fratelli partecipare a diversi eventi, sempre all’insegna della solidarietà e dell’affetto verso il prossimo.

Passioni e interessi

Paolo Cannavaro è amante di Napoli e di tutto ciò che contraddistingue la napoletanità. Più volte in passato ha raccontato alcune sue esperienze e uno dei suoi sogni è aiutare i ragazzi napoletani nel coltivare la passione per il calcio. In passato Paolo ha rivelato che – se non avesse fatto il calciatore – avrebbe intrapreso il lavoro di Interior Design, una delle sue grandi passioni. Oltre al calcio è un grande appassionato di padel.

Esperienze di Cannavaro fuori da Napoli

Ad inizio carriera Paolo ha vissuto esperienze a Parma ed a Verona, ma una delle più grandi avventure è arrivata con l’esperienza a Reggio Emilia, con la maglia del Sassuolo. Paolo aveva già una discreta esperienza in serie A ed è pian piano diventato un pilastro del club, a cui comunque è molto legato. Con la maglia del Sassuolo ha collezionato 120 presenze ed un solo gol, realizzato in serie A nella sfida contro la Roma, poi persa per 3 a 1.

Impegni in Nazionale per Paolo Cannavaro: un grande rimpianto azzurro

Paolo Cannavaro ha giocato con diverse rappresentative giovanili della Nazionale italiana, a partire dall’Under 15 fino all’Under 21. Qui ha disputato 18 presenze ed ha preso parte all’Europeo Under 21 del 2002 che si è tenuto in Svizzera. Uno dei grandi rimpianti della sua carriera riguarda il mancato esordio in Nazionale, Paolo è stato convocato una volta nel 2007 da Donadoni, ma non ha preso poi parte alla gara. L’unica convocazione della sua carriera.

Domande frequenti su Paolo Cannavaro

Cosa fa Paolo Cannavaro?

Nel 2023 Paolo Cannavaro ha preso ufficialmente la qualifica per diventare allenatore. Subito dopo il ritiro Paolo è stato assistente di Fabio durante la sua esperienza da allenatore in Cina al Guanzghou, poi lo ha seguito al Benevento dove sono stati esonerati entrambi. Al momento Paolo Cannavaro è senza squadra.

Vita Privata di Paolo Cannavaro

Paolo è sposato dal 2003 con Cristina Martino ed ha due maschi di nome Manuel e Adrian. Ha dato quest’ultimo nome al figlio in onore dell’ex compagno di squadra ed amico Adrian Mutu. Entrambi i figli di Paolo giocano a calcio, Manuel gioca in Serie D tra le fila del Casalnuovo mentre Adrian gioca in Serie C al Novara.

Come viene ricordato Paolo Cannavaro dai tifosi del Napoli?

Paolo Cannavaro può essere sicuramente ricordato come uno dei protagonisti del primo Napoli di De Laurentiis, tra i leader che hanno portato il Napoli in Serie A. I tifosi ricordano con affetto la sua esperienza e il suo legame con Napoli, Paolo – a differenza di suo fratello Fabio – lega quasi tutta la sua carriera ai colori azzurri ed ha più volte espresso la sua passione e il suo amore per questi colori. Anche per questo i tifosi lo ricordano assolutamente benevolmente.

Ecco un video dove Paolo Cannavaro regala un messaggio da brividi: