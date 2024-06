Occhio Napoli: un obiettivo di mercato proposto ad un’altra big di Serie A

Sono diversi i nomi sul taccuino di Manna per rinforzare il Napoli. Intanto gli azzurri devono fare attenzione, poiché un obiettivo è stato proposto ad una big di Serie A.

Il mercato del Napoli prosegue pian piano, con Giovanni Manna che continua a portare avanti diverse trattative. Mancano ormai meno di due settimane all’inizio del ritiro del Napoli, ed il DS azzurro spera di poter mettere a disposizione di Conte già qualche nuovo acquisto.

Attualmente però ci sono alcune situazioni che stanno bloccando il mercato del Napoli in entrata. A causa di questo, un obiettivo potrebbe sfumare, visto che è stato proposto ad una big di Serie A.

Mercato Napoli, un obiettivo è stato proposto ad un’altra big di Serie A: di chi si tratta

Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, prosegue il proprio lavoro per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita degli azzurri. Sono diversi gli obiettivi, ma uno di questi potrebbe sfumare. Stando a quanto raccolto da l’Interista, sarebbe stato proposto all’Inter l’attaccante dell’Atletico Madrid, Samu Omorodion. L’attaccante è da tempo nei radar del Napoli, che però ha dovuto allentare la presa a causa della situazione inerente al futuro di Victor Osimhen.

Difatti il Napoli sperava di vendere Osimhen con una maggiore facilità, ma purtroppo non è stato così. L’attaccante nigeriano non attira particolarmente i top club mondiali a differenza della scorsa estate, anche a causa dell’elevata richiesta del Napoli per cederlo. Di conseguenza, senza l’uscita di Osimhen, il Napoli non può affondare il colpo per il suo ipotetico sostituto, che potrebbe essere Omorodion. L’attaccante spagnolo è reduce dal buon prestito all’Alaves, e dal 1 luglio rientrerà ufficialmente al club che detiene il suo cartellino, ossia l’Atletico Madrid. Il club spagnolo non ha ancora deciso definitivamente quale sarà il futuro di Omorodion, che potrebbe diventare l’attaccante titolare o essere ceduto.

La novità però riguarda appunto l’Inter, a cui sarebbe stato proposto l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid. I nerazzurri non sono alla ricerca di un’attaccante al momento, ma potrebbero entrare in corsa qualora si verificasse qualche situazione particolare con i propri attaccanti. Il Napoli continua a monitorare attentamente Omorodion, ma Manna è bloccato dalla situazione di Osimhen. Qualora non si sbloccasse al più presto questa situazione, il Napoli rischierebbe seriamente di perdere Omorodion, che potrebbe approdare in un altro club. Ovviamente gli azzurri sperano di evitare questo scenario, ma c sarà bisogno di una serie di incastri che ad oggi sono piuttosto complicati.