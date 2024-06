Di Lorenzo e il Napoli si avvicinano? Indizio a sorpresa dai social: c’entra Conte

Novità in merito al caso Giovanni Di Lorenzo, spunta un indizio che potrebbe far bene sperare i tifosi partenopei.

Dopo le ultime settimane un po’ complicate per Giovanni Di Lorenzo e la sua permanenza al Napoli, sembra esserci una tregua. I problemi rivelati ultimamente, sembrano essersi risolti. Anche lo stesso Antonio Conte – durante la conferenza stampa del 26 giugno a Palazzo Reale – ha espresso tutta la stima verso il difensore del Napoli, sottolineando quanto sia importante e fondamentale la sua presenza all’interno della squadra. Dunque, la speranza che Di Lorenzo possa continuare la sua avventura in maglia azzurra anche per il prossimo campionato, è ancora viva. Inoltre, è comparso anche un indizio che fa ben sperare.

Caso Di Lorenzo, il capitano azzurro mette like ad un video del Napoli

Nonostante le difficoltà emerse nell’ultimo periodo, il capitano Giovanni Di Lorenzo sembra essere ancora legato al Napoli. A confermare ciò, è un like che il terzino ha lasciato su un video pubblicato dalla società partenopea sul meglio della conferenza stampa del nuovo allenatore. Un indizio che potrebbe confermare la volontà di rimanere con la squadra campana. Di Lorenzo potrebbe quindi giocare il campionato 2024-2025 con la maglia azzurra, sotto la guida di Antonio Conte.

L’allenatore salentino sta facendo di tutto pur di convincere il capitano a rimanere in rosa, considerandolo uno dei giocatori inamovibili del Napoli. “Di Lorenzo, oltre a essere un giocatore top, è un ragazzo perbene importante per lo spogliatoio“, aveva detto il tecnico dei partenopei nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale dello scorso 26 giugno.

Spalleggiato dallo stesso presidente De Laurentiis: “Di Lorenzo? Forse si è sentito un po’ abbandonato, ma noi non potremmo mai farlo. È un giocatore straordinario, oltre che un grande uomo e un grande capitano“.

Messaggi di stima che certamente saranno arrivati fin dentro il ritiro dell’Italia in Germania e che certamente il calciatore avrà apprezzato. Conte e la società hanno ribadito a più riprese l’incedibilità di capitan Di Lorenzo, anche al suo agente Mario Giuffredi.

Conte aveva poi chiosato, spiegando che il fatto di avere calciatori scontenti non rappresenti per lui un problema, ma che nel caso sarà pronto a fargli cambiare idea, tenendoli vicini a sé: “Sono pronto a difendere i miei calciatori ma loro mi devono dare tutto. Spero che il Napoli non venga visto più come una squadra di passaggio ma come una meta e il calciatore deve sapere che, se viene qui, ogni anno lotterà per qualcosa di importante. Non accetto che qualcuno non sia contento, altrimenti si mette vicino a me, gli spiego due cose e lui mi allena nel ruolo di allenatore“.

Insomma, messaggi chiari da parte di Conte: con le buone o con le cattive, da Napoli non si muove nessuno. E sembra che, forse, anche Di Lorenzo l’abbia capito.