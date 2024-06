Juan Jesus e Ostigard, ore decisive per il futuro: cosa ne pensa Conte

In casa Napoli si sta riflettendo per il futuro di alcuni calciatori. Tra questi, sono presenti anche Leo Ostigard e Juan Jesus.

Il Napoli è pronto a cancellare la stagione passata con l’avvento di Antonio Conte. Quest’ultimo, è desideroso di iniziare a lavorare con il gruppo azzurro, ma prima bisognerà “puntellare” la rosa. L’allenatore ha già chiesto diversi rinforzi, ma oltre ai colpi in entrata, vanno risolte alcune situazioni in uscita.

I nomi dei calciatori che potrebbero lasciare Napoli son tanti. In modo particolare, uno dei reparti che potrebbe “subire” una rivoluzione è la difesa. Quest’ultima ha faticato e non poco negli ultimi mesi, motivo per il quale Antonio Conte è a caccia di nuovi interpreti. A tal proposito, nelle ultime ore, sono trapelate news importanti circa il futuro di alcuni calciatori partenopei.

Mercato Napoli, Ostigard e Juan Jesus in dubbio: le ultime

Il Napoli lavora ininterrottamente sul mercato. Con l’arrivo di Antonio Conte in città è iniziata la nuova stagione azzurra, la quale sarà ricca di sorprese su più aspetti. In modo particolare, ci saranno dei cambiamenti in rosa. Come riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, la dirigenza starebbe valutando il futuro di Leo Ostigard e Juan Jesus. Di seguito le dichiarazioni del giornalista a riguardo.