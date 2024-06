Di Lorenzo, De Laurentiis pronto a una mossa clamorosa: il quotidiano spiazza tutti

In casa Napoli tiene ancora banco la situazione legata a Giovanni Di Lorenzo. Le ultimissime sul futuro del capitano.

Il Napoli si prepara ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Il club azzurro è a caccia di profili adeguati per Antonio Conte, ma prima vanno risolte alcune situazioni delicate. Tra queste, compare ovviamente quelle legata a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro vive un periodo di crisi con la società, motivo per il quale ha chiesto la cessione nelle scorse settimane. Non sono arrivate risposte concrete dal calciatore, il quale ha sottolineato la sua volontà tramite le parole di Mario Giuffredi, nonché suo entourage.

Proprio il procuratore del calciatore è in contatto perenne con la società. Infatti, la società ha risposto con un vero e proprio braccio di ferro, sottolineando quale sia il futuro del calciatore: il Napoli e nient’altro. Tali parole suonano come una dimostrazione di “forza”, la quale dovrà però essere accompagnata dall’accordo con Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo, è attualmente impegnato all’Europeo, ma una volta terminata la competizione è chiamato a scegliere il proprio futuro. All’orizzonte, un possibile gesto a sorpresa dal presidente De Laurentiis, che sarebbe pronto a migliorare addirittura il suo ingaggio più di convincerlo a restare.

Caso Di Lorenzo, De Laurentiis studia un nuovo piano: le ultime

In casa Napoli non c’è assolutamente la volontà di fare a meno di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è al centro del progetto ideato da Antonio Conte, motivo per il quale la cessione appare “impossibile”. A tale affermazione, va però collegata la richiesta di cessione giunta nelle ultime settimane. Stamane, come riportato da “TuttoSport”, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di apportare una modifica al contratto del calciatore pur di farlo restare a Napoli. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.

“Il presidente non lo ha detto esplicitamente, ma risulta sia pronto a migliorare ancora l’ingaggio del suo capitano pur di non perderlo in vista della nuova stagione”.

Naturalmente, prima di raggiungere un nuovo accordo, sarà importante valutare la volontà del calciatore. Quest’ultimo, è attualmente concentrato sull’Italia, ma al suo ritorno bisognerà fare chiarezza sul futuro. Intanto, le parole di Antonio Conte durante la presentazione ufficiale sono state molto chiare. Il neo allenatore ha sottolineato come Di Lorenzo (nonostante i mal di pancia) non si muoverà dai Napoli nelle prossime settimane. Infatti, il braccio di ferro creato negli ultimi giorni potrebbe essere accantonato per il bene della società e dell’intero spogliatoio partenopeo in vista dei prossimi impegni con Antonio Conte in panchina.