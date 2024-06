Caso Kvara-Conte, Chiellini sicuro: “Si metta il cuore in pace”, come finirà!

Antonio Conte è stato chiaro in conferenza: “Kvara rimane”, il suo ex difensore Chiellini, ha voluto consigliare il georgiano.

I casi riguardanti Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia sono ufficialmente chiusi per la SSC Napoli. Nella conferenza stampa di ieri, Antonio Conte è stato infatti molto chiaro: “Kvara rimane, l’ultima parola è mia”. Il georgiano, corteggiato dal Paris Saint Germain, è in piena trattativa rinnovo con il club, che seppur con 12 mesi di ritardo, si è deciso ad adeguare il contratto al suo miglior giocatore.

Una scelta dettata anche e soprattutto dall’esigenza dello stesso Conte, che al momento della firma ha inserito il georgiano insieme al sopracitato Di Lorenzo, oltre che ad Anguissa e Lobotka, nella lista degli incedibili.

Kvaratskhelia – Napoli, Chiellini consiglia al giocatore: “Conosco Conte, faccia questo”

Kvaratskhelia, che ieri è risultato decisivo nello storico due a zero della sua Georgia sul Portogallo, non ha voluto esporsi troppo nel post – gara: “Amo Napoli, ma ci devo pensare per ciò che riguarda il mio futuro”, nel mentre secondo a quanto riportato da Di Marzio, Manna sarebbe già partito alla volta della Germania per discutere del rinnovo.

Giorgio Chiellini, ex difensore centrale dell’Italia e della Juventus, allenato da Conte per ben 3 stagioni, condite dalla vittoria di 3 scudetti, ha voluto commentare la vicenda, arrivando a dare un consiglio all’esterno offensivo partenopeo. Negli studi di SKY Sport, il capitano della vittoriosa spedizione ad Euro 2021, si è così espresso:

“Vi spiego una cosa. Conte arrivò a seguito di due settimi posti in casa Juventus. Iniziarono a girare un bel pò di voci sul mio conto, così un giorno mi prese in disparte e mi disse: “Guarda, sento delle voci su di te, volevo avvisarti che tu da qui non ti muovi”, ciò che ho ascoltato ieri nei confronti di Kvaratskhelia me lo ha ricordato molto. Quindi il consiglio che voglio dare a Kvara e Di Lorenzo è di stare tranquilli e pensare al Napoli perchè non si muoveranno mai”.

Insomma, dichiarazioni che non danno adito ad interpretazioni, a maggior ragione se espresse da un calciatore di personalità come Chiellini, che con conte ha condiviso ben 3 vittoriosi campionati. Ci sarà da ricucire i rapporti, come la società già sta facendo, ma la strada è tracciata, a costo di sedersi al fianco dello stesso salentino e trovare attività alternative.