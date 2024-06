Buongiorno spaventa il Napoli, Vanoli si intromette: cos’ha fatto l’allenatore del Torino

Alessandro Buongiorno è a mani basse il primo obiettivo del Napoli per la difesa, il centrale si è espresso oggi in conferenza.

Antonio Conte vuole che la difesa del Napoli venga ringiovanita e migliorata. “Ci sarà un cambio generazionale”, parole e musica del tecnico pugliese, protagonista di una delle conferenze migliori dell’era Aurelio De Laurentiis. Chiaro, preciso, diretto, l’ex Inter e Juventus ha fatto comprendere le linee guida, definendo il futuro del Napoli nell’immediato e futuro, insomma, una ventata d’aria fresca a seguito di 12 nefasti mesi basati sull’approssimazione più totale.

Non ha rappresentato infatti un caso la scelta del “low – profile” da parte dello stesso De Laurentiis, presente più per accompagnare che per incidere.

Difesa Napoli, Buongiorno parla per la prima volta in conferenza: le dichiarazioni

Rafa Marin rappresenterà il primo arrivo dell’era Conte. Un acquisto, il primo dei due o addirittura tre, che dovranno avvenire nel parco centrali. Il difensore, scuola Real Madrid, nell’ultima stagione in gran spolvero all’Alaves, a breve verrà ufficializzato, risultando già pronto per l’inizio del ritiro.

Alessandro Buongiorno, però, rappresenta ad oggi ancora la prima scelta del club. Secondo le ultime indiscrezioni, la distanza tra il Torino, bottega da sempre cara, ed il Napoli, non sarebbero più così ampie. I partenopei si sarebbero spinti sino a 30 milioni più bonus, i granata ne chiederebbero 35 con annessi plus, una distanza non troppo marginale, ma neanche impossibile da colmare.

Nel frattempo, il difensore, impegnato ad Euro 2024, dove con ogni probabilità esordirà agli ottavi contro la Svizzera, si è espresso in conferenza stampa. Questo, uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Io uno dei migliori? Non sta a me dirlo. Mi impegno al massimo, credo di aver dimostrato come difendere rappresenti il mio punto forte, con Spalletti sto però lavorando tanto anche sul possesso, l’ho fatto anche al Torino, ma posso fare di più, tutto è migliorabile” – poi, un passaggio sul futuro, nello specifico, Buongiorno ha svelato un retroscena sul neo tecnico del club Vanoli: “Sì, mi ha mandato un messaggio. Mi ha detto di concentrarmi sull’Europeo e che al termine di quest’ultimo ci saremmo sentiti. Ho guardato delle partite del Venezia lo scorso anno, mi sembra un ottimo allenatore e avrò modo di conoscerlo”.

Insomma, come di consueto il contatto tra il neo tecnico del club ed i suoi nuovi giocatori c’è stato, come accaduto anche in casa Napoli con Conte. Buongiorno non è però incedibile, la trattativa con il Napoli ne è l’emblema, una trattativa che da un momento all’altro potrebbe vivere l’accelerata decisiva.