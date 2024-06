Un nuovo esterno d’attacco per Conte: colpo dalla Francia, le cifre

Il Napoli spinge sul mercato in entrata. La società azzurra avrebbe individuato un noto esterno d’attacco che milita in Francia.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Tra le file azzurre, c’è tanta voglia di ripartire dopo la stagione molto difficile. A tal proposito, l’avvento di Antonio Conte suona come una sorta di “rilancio” in vista della nuova annata. Non a caso, la dirigenza starebbe lavorando in modo concreto per riuscire a perfezionare diversi colpi in entrata. In questa direzione, sarà ovviamente cruciale il ruolo del DS Manna che sta lavorando su diversi calciatori.

L’ex dirigente della Juventus conosce l’importanza del suo ruolo, motivo per il quale starebbe provando ad assecondare Antonio Conte. L’allenatore italiano porta con sé garanzie importanti, le quali dovranno essere colmate con diversi profili importanti. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio l’attacco. Infatti, il reparto offensivo necessita di essere puntellato, ancor più a causa della possibile cessione di Victor Osimhen.

Mercato Napoli, sprint per un esterno d’attacco: le ultime

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra non ha alcuna intenzione di ripetere l’annata deludente, motivo per il quale si starebbe provando a “cancellare” velocemente il passato. Tutto ciò, sarà possibile attraverso alcuni colpi in entrata. Come riportato da “Calciomercato.com”, la dirigenza partenopea avrebbe individuato un nuovo profilo per l’attacco. Si tratta di Desire Doué, esterno d’attacco di proprietà del Rennes. I francesi hanno già stabilito il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 30 milioni di euro più bonus.

Il Napoli è molto convinto delle qualità dell’esterno francese, motivo per il quale si proverà ad imbastire una trattativa importante. Al tempo stesso, però, trovare un accordo con i club sarà molto complesso. Ovviamente, l’ultima parola spetterà ad Aurelio De Laurentiis, il quale valuterà se sborsare o meno una cifra così importante.

Oltre all’aspetto economico, in casa Napoli bisognerà salvaguardare anche l’aspetto tattico. Infatti, sarà molto importante individuare le qualità esatte del calciatore per utilizzarlo al meglio nello scacchiere di Antonio Conte (in caso di acquisto). L’allenatore italiano ha le idee molto chiare per la squadra, motivo per il quale resta molto concentrato sull’imminente futuro. Intanto, tra pochi minuti ci sarà la presentazione ufficiale del neo allenatore, il quale si calerà in modo definitivo nel pianeta azzurro in vista dei prossimi anni.