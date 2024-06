Ultras Roma a Napoli durante la fiaccolata per Ciro Esposito: striscione vergognoso – FOTO

La giornata di ieri è stata importante per il movimento Ultras Napoli: c’è stata la commemorazione della scomparsa di Ciro Esposito, a 10 anni dalla morte.

L’agguato dell’ultrà della Roma poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, finale di Coppa Italia giocata all’Olimpico, è un segno indelebile per tutta la Napoli calcistica che mai ha dimenticato di commemorare la scomparsa di un tifoso azzurro.

Morte Ciro Esposito: blitz degli Ultras Roma

Anche ieri, come mostrato sui social di SpazioNapoli, è andata in scena una meravigliosa fiaccolata degli Ultras del Napoli per ricordare un grande tifoso come fu Ciro Esposito. Sul lungomare Caracciolo si è dato vita a un vero e proprio spettacolo di colori e cori che hanno fatto rabbrividire ed emozionare tutti i presenti e tutte le persone che hanno assistito all’evento dai social.

Mentre era in corso la commemorazione sul lungomare, però, all’esterno dello Stadio Maradona si consumava l’ennesimo episodio spiacevole da parte degli Ultras della Roma. Come mostrato sui social network da diverse pagine che seguono i colori giallorossi, c’è stato un vero e proprio blitz per l’affissione di uno striscione all’esterno della Curva A.

“Il nostro odio mai finirà! Prima o poi Napoli pagherà“, affisso dallo storico ‘Gruppo Quadraro’ che giura e grida vendetta per tutto quello che sta accadendo in questi anni con la tifoseria organizzata partenopea. Un nuovo atto vergognoso, ancor di più perché in una data importante e delicata, che continua a dividere le strade che legano Napoli e Roma.