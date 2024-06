Conferenza stampa Conte: “Faccio una promessa ai tifosi. Sarà un Napoli incazzato”

Tra pochi minuti, inizierà la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte. Il neo allenatore del Napoli parlerà con i giornalisti.

Sono ore importanti in casa Napoli. Il neo allenatore azzurro si calerà in modo definitivo e concreto nel pianeta azzurro. Infatti, Antonio Conte verrà presentato al Palazzo Reale, dopo la firma posta sul contratto nelle scorse settimane. Il tecnico è molto carico in vista della nuova avventura e con ogni probabilità regalerà delle piccole “anticipazioni” ai giornalisti presenti in sala.

La presentazione inizierà tra pochi minuti, e sarà molto curioso notare l’emozione sul viso del nuovo tecnico azzurro. Infatti, Antonio Conte ha lavorato tanto assieme ad Aurelio De Laurentiis per essere qui oggi. Il patron ha sempre dato priorità all’ex Juventus, in modo tale da iniziare un progetto che partirà oggi pomeriggio e durerà per i prossimi anni.

Conte: “

In questi minuti, sta andando in scena la presentazione ufficiale di Antonio Conte. Direttamente dal Palazzo Reale di Napoli, il neo allenatore azzurro risponderà alle domande dei giornalisti e non solo. Di seguito le parole del nuovo condottiero partenopeo in vista della prossima stagione.

“Sono emozionato nonostante io abbia alle spalle una carriera molto lunga alle spalle. Si tratta della prima volta che ricevuto una presentazione del genere. Ringrazio Napoli perché ho già ricevuto tanto e non me l’aspettavo”.

I napoletani in giro per il mondo sono tanti, quindi volevo chiedere se lei avesse una promessa per tutti i sostenitori azzurri. Quali sarà l’identità del Napoli?

“Io posso promettere tanta serietà. Voglio trasmettere la mia cultura e la mia mentalità in ambiente lavorativo. L’obiettivo è rendere orgogliosi i propri calciatori e i propri tifosi. Quest’ultimo dev’essere orgoglioso dell’intera squadra e del calcio giocato. Bisogna dare sempre il massimo ed anche più”.

Napoli è una realtà molto difficile, lei ha un piano o una strategia per raggiungere subito grandi obiettivi?

“Napoli è una piazza molto passionale, lo è sempre stata. Da parte nostra, dovremmo cercare di alimentare questa enorme passione. Si tratta di una responsabilità importante”.

La gente si sta facendo tante domande sul nuovo Napoli, quindi vorrei chiedere quale sarà la faccia della squadra e se lei segue il mercato sudamericano?

“Sarà un Napoli molto incazzato perchè veniamo da una stagione molto complessa. Per quel che riguarda il mercato, punteremo su calciatori preparati indipendentemente dal continente di provenienza”.

Vorrei chiedere in base a cosa ha scelto Napolie se lei ha avuto altri contatti con i c

A margine della presentazione di Antonio Conte, è intervenuto anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue parole.

“Abbiamo deciso di cancellare il passato per ripartire con un nuovo allenatore. Intanto, a settembre saranno venti anni della nostra presidenza a Napoli”.