Allegri al posto di Conte, il Napoli ha scelto: le ultime

Il nome del tecnico toscano prende piede, il club di Aurelio De Laurentiis ha preso la sua decisione sul futuro della panchina.

Il popolo napoletano è concentrato su un finale di stagione che potrebbe regalare grandi emozioni. Dopo una serie di risultati negativi tra febbraio e marzo, il Napoli è tornato a fare punti e adesso vuole avvicinarsi alla vetta. L’Inter non è andata oltre il pari a Parma e una vittoria a Bologna permetterebbe agli azzurri di andare a meno uno dal primo posto.

Nelle ultime giornate di campionato la squadra di Conte affronterà squadre di bassa o media classifica, gli scontri diretti sono finiti. Tuttavia, gli azzurri dovranno tenere alta l’asticella ed evitare cali di concentrazione. Alcuni club saranno impegnati nella lotta per la salvezza e faranno di tutto per non uscire a mani vuote nelle prossime gare. Intanto, però, la società comincia a pensare al futuro e a considerare l’eventuale addio di Antonio Conte.

Conte-Napoli, l’addio è possibile: la scelta del club

I rapporti tra l’ex allenatore del Chelsea e la dirigenza partenopea sembrerebbero buoni, ma il matrimonio non è detto che duri. Il Napoli vorrebbe mantenere Antonio Conte, ma comincia a guardarsi intorno per evitare brutte sorprese. Sul salentino c’è sempre l’ombra della Juventus, che dopo l’addio di Motta sta cercando un tecnico con maggiore esperienza per dar vita ad un nuovo progetto.

Nel caso in cui dovesse esserci il divorzio, il Napoli ha già pensato ad alcuni profili che potrebbero subentrare in estate. Secondo quanto riporta Giovanni Albanese nel suo editoriale su Sportitalia.com, uno dei candidati potrebbe essere Massimiliano Allegri: “Il Napoli, che per il momento Conte se lo tiene stretto, qualche messaggio velato in caso di cambio in panchina lo ha già fatto arrivare ad Allegri”.

Panchina Napoli, cambia tutto: c’è anche Gasperini

Il noto giornalista di Sportitalia ha fatto il punto sulla situazione allenatori in Serie A: “Il candidato forte per la panchina del Milan potrebbe essere Sarri, specie se la società affidasse il mercato a D’Amico che non è in uscita dall’Atalanta. Gasperini lascerà la Dea e lì i potenziali eredi sembrano essere proprio Sarri o Thiago Motta. Quest’ultimo è ancora sotto contratto con la Juve, che si è affidata a Tudor pur sognando in prospettiva Conte (senza escludere Gasperini)“.

Ma il nome di Giampiero Gasperini aleggia anche intorno al mondo Napoli: “Gasperini sarebbe da monitorare perché l’estate scorsa – quando il coach parlava di altre opportunità ventilate – raccontava proprio del corteggiamento del Napoli“, queste le parole del giornalista.