Troppo Valentine per Napoli Basket, tonfo a Trieste 109-82: sabato decisiva contro Varese

Brutto Napoli a Trieste, pigro e impreciso: torna Ross dall’infortunio e Valentine è chirurgico dall’arco, Pullen chiude con 0 su 5 da 3

Pessima gara del Napoli Basket, che dopo aver conquistato tre successi di fila crolla a Trieste, ai piedi di Valentine e Colbey Ross. Malissimo in difesa, con rotazioni lente, fuori tempo e maglie troppo larghe nella propria area. Brutte percentuali dall’arco: 4/28, 14.3% da 3. Pullen e Green, trascinatori contro l’Olimpia Milano, scarichi e mai seriamente in partita. Ma si fa fatica a trovare note positive dopo una prestazione con poco carattere e pigra sotto il punto di vista difensivo.

Primo quarto

Buon approccio di Napoli nei primi minuti, ma con ritmi molto frenetici e tanti errori da parte di entrambe le squadre. Solo 1 su 10 dall’arco per gli azzurri nel primo periodo, grazie ad una tripla di Pangos. E il canovaccio sarà così per tutta la gara. Trieste fuoriesce nel finale di quarto, grazie a Colbey Ross che torna dopo l’intervento chirurgico al pollice destro e i due mesi di stop forzati. 17-15

Secondo quarto

Valentine entra in partita con due bombe da tre. In quattro minuti, Trieste realizza 17 punti e prova un primo allungo importante a +13 a 4′ dall’intervallo. Brutto secondo quarto da parte di Napoli, che concede tanti secondi tiri, ma anche penetrazioni troppo facili. I padroni di casa in contropiede sono letali. Approfittano dei tanti rimbalzi in difesa (17 a fine secondo quarto) per scappare subito dall’altra parte con Brown o Uthoff. Treier sulla sirena realizza una tripla per Napoli, alzando leggermente la pessima media del primo tempo: solo 3 su 19 da tre. Da sottolineare che Green, Pullen e Zubcic hanno registrato 0 su 10 dopo i primi due quarti. 51-36

Terzo quarto

Ancora Valentine a spezzare le ali dell’entusiasmo di Napoli, uscita bene dall’intervallo. È una sentenza da fuori e non perdona. Le due triple costringono coach Valli a chiamare timeout dopo 4 minuti e il nuovo +20 per Trieste. Azzurri totalmente in balia degli avversari, pesano i tantissimi errori dall’arco e una difesa poco convincente, troppo molle. Ben lontano da quanto chiede l’allenatore emiliano. La minima reazione arriva grazie i 7 punti consecutivi di Zubcic, che portano coach Jamion alla sospensione per spezzare il ritmo degli ospiti. Il terzo quarto lo vince ancora Trieste, 23-22, con Pullen che sulla sirena prova ad accorciare e mantenere quella flebile speranza per una rimonta impossibile. 74-58

Quarto quarto

Le pessime rotazioni in casa Napoli permettono 10 punti facili per Trieste nei primi minuti dell’ultimo periodo. Ross e Candussi mettono la parola fine già a 6 minuti dal termine. Successivamente è un tiro a bersaglio, con Valentine assoluto protagonista dall’arco. Chiude con il 66% da tre e 24 punti totoli. Nel finale entra anche Campogrande, che realizza una tripla. Partita da dimenticare per gli azzurri di coach Valli, che sabato 12 aprile ospiterà Varese al Palabarbuto in uno scontro deciso per la salvezza. 109-82

Tabellino Trieste-Napoli 109-82

Pallacanestro Trieste: Valentine 24 punti, Uthoff 15, Brown 13, McDermott 12, Ross 11, Brooks 9, Candussi 9, Johnson 9, Ruzzier 4, Campogrande 3

Napoli Basket: Tote 14, Green 13, Pullen 12, Treier 11, Zubcic 11, Egbunu 10, Pangos 7, De Nicolao 2, Mabor 2