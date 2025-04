Mercato Napoli, arriva il nuovo McTominay: la scelta è fatta

Il Napoli ha scelto: arriverà il nuovo McTominay, la decisione di calciomercato è fatta. Svelata la mossa di Manna per l’estate.

Il Napoli dovrà sicuramente muoversi nella direzione di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte in estate. Il ds Giovanni Manna sarà chiamato alla ricerca dei giocatori giusti per aumentare le alternative in rosa, doopo un mercato di gennaio sicuramente non esaltante.

Mentre in difesa sembra quasi certo l’arrivo di Marianucci dall’Empoli, a centrocampo molte mosse dipenderanno dall’addio o meno di Zambo Anguissa. Con il sempre chiacchierato nome di Ferguson nel mirino, il reaprto potrebbe essere stravolto da un ulteriore acquisto.

Napoli, il colpo alla McTominay

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli cercherebbe anche un centrocampista “alla McTominay”. Il Napoli cerca infatti un altro giocatore di spessore per il reparto e i nomi sono tre al riguardo: Frattesi, Pellegrini e Karetsas.

Le prime due sono piste che il Napoli ha monitorato già a gennaio, ma senza affondare il colpo. Frattesi, infatti, è stato di fatto “bloccato” dall’Inter nel mercato di gennaio, vista la mancata intenzione di cederlo a team rivali nel pieno della stagione. La sua situazione non è però cambiata nell’ultimo periodo e il poco spazio ricevuto potrebbe portare ad un suo addio in estate.

Il futuro di Pellegrini è invece un vero e proprio rebus, che dipenderà in larga parte dal futuro allenatore della Roma. A gennaio il Napoli si era interessato alla sua situazione, senza entrare nel vivo delle discussioni, ma in estate tutto potrebbe cambiare. C’è poi il nome a sorpresa di Karetsas: classe 2007 del Genk, sembra aver stregato la dirigenza azzurra. Il suo valore si aggira intorno ai 15 milioni

Napoli, le mosse di mercato per il centrocampo

Il Napoli potrebbe così scegliere di acquistare un nuovo centrocampista indipendentemente dall’addio o meno di Anguissa. Infatti, la scelta sarebbe piuttosto quella di acquistare un “vice McTominay”, ovvero un centrocampista dotato di fisicità e con buone doti d’inserimento. Manca al momento in rosa un giocatore simile, ad eccezione dello stesso centrocampista scozzese.

L’unico calciatore che è stato usato, talvolta, da Conte in ruolo simile al suo è stato Jack Raspadori, ma sempre a gara in corso. Fra i centrocampisti “puri”, invece, nessuno ha doti simili e questo ha costretto Conte a rimaneggiare notevolmente la formazione in occasione della gara contro il Milan di domenica scorsa, dove l’assenza last minute dello scozzese ha cambiato i piani fissati.