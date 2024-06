Georgia, impresa storica per Kvara: gol e passaggio agli ottavi, svelata la prossima avversaria

Da pochi minuti è terminata la partita tra la Georgia e il Portogallo. Dal campo arrivano grandi notizie per Kvaratskhelia e compagni, sono qualificati per gli ottavi di finale

La Georgia ha scritto una pagina della propria storia. Dopo l’esordio contro la Turchia, in cui Kvaratskhelia e compagni hanno perso 3-1, e dopo essere scesi in campo contro la Repubblica Ceca e aver strappato un pareggio per 1-1, i ragazzi allenati da Willy Sagnol hanno compiuto una vera e propria impresa.

Nella partita di questa sera contro il Portogallo di CR7, partendo come sfavorita, la Georgia si è imposta con un netto 2-0, riuscendo così a strappare un pass per gli ottavi di finale dei campionati Europei di calcio. Grande protagonista l’azzurro Khvicha Kvaratskhelia, che oltre al gol è stato autore di una prestazione molto positiva, con cui ha trascinato i suoi verso uno storico traguardo. Di seguito, i dettagli della partita.

Georgia Portogallo 2-0: qualificazione storica agli ottavi, Kvaratskhelia protagonista

La Georgia ha trionfato nel match che la vedeva impegnata contro il Portogallo nell’ultima partita del Gruppo F, con un netto 2-0, dimostrando grande solidità e organizzazione, che erano mancate nei primi due appuntamenti. Sin da subito, i georgiani hanno imposto il loro ritmo, e dopo appena due minuti è arrivato il primo gol, grazie a una conclusione di Khvicha Kvaratskhelia, su assist di Georges Mikautadze. Il Portogallo ha provato a reagire subito, ma la difesa della georgiana ha saputo reggere.

Nella ripresa, al minuto 57′, c’è stato il raddoppio dei crociati, questa volta ci ha pensato Georges Mikautadze dal dischetto. Con il doppio vantaggio acquisito, la Georgia è parsa in controllo, e i portoghesi non sono riusciti a trovare spazi per far male alla porta di Giorgi Mamardashvili, che nei minuti di recupero si è reso protagonista di una gran parata.

Vittoria storica e passaggio del turno, come mai prima d’ora. Protagonista assoluto Khvicha Kvaratskhelia, che davanti al suo idolo Cristiano Ronaldo, ha trascinato i suoi verso un traguardo inaspettato, soprattutto dopo le prime due partite. La gioia del momento, si augurano i tifosi del Napoli, può influire sull’eventuale scelta del 77 di rimanere ancora un altro anno in azzurro, in virtù delle dichiarazioni del tecnico Antonio Conte, che nella conferenza stampa di oggi in cui è stato presentato ufficialmente, ha blindato di fatto il georgiano.

L’avversaria della Georgia sarà la Spagna: il match si giocherà al RheinEnergieStadion di Colonia, domenica 30 giugno alle 21:00.