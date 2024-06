De Laurentiis svela tutto su Di Lorenzo e Kvaratskhelia: la verità sul futuro

La conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte è stata accompagnata anche dalle parole di De Laurentiis su Kvaratskhelia e Di Lorenzo.

Nelle ultime settimane si sta iniziando a parlare in maniera insistente delle difficoltà nella permanenza di capitan Di Lorenzo e di Khvicha Kvaratskhelia. I due calciatori sono ora impegnati all’Europeo in Germania ed è stato già annunciato che alla fine della competizione internazionale si parlerà e si deciderà ufficialmente il futuro dei due calciatori.

De Laurentiis conferma: “Per Kvaratskhelia preparo il rinnovo, su Di Lorenzo…”

Aurelio De Laurentiis è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, rispondendo a una domanda sul futuro dei due calciatori azzurri. Il patron ha voluto ribadire ancora una volta che sono due calciatori importanti che il club vuole trattenere. Per Di Lorenzo ci sono delle difficoltà maggiori, mentre per Kvaratskhelia ci sono margini di rinnovo.

Su Di Lorenzo – “Abbiamo deciso di cancellare il passato per ripartire con un nuovo allenatore. Intanto, a settembre saranno venti anni della nostra presidenza a Napoli. Di Lorenzo è un giocatore cruciale e capisco che possa essersi annoiato. Spero che dopo l’Europeo sia tornata la giusta carica, in modo tale da stabilire la giusta serenità”.

Su Kvaratskhelia – “Non ci sono problemi, abbiamo un contratto: mi siederò con il nostro ds Manna e l’ad Chiavelli, Khvicha e il suo agente. Gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale, i problemi non li vedo per lui. Poi si può dire ciò che si vuole, c’è anche chi contra legem fa dei contratti e delle offerte ai giocatori senza essere autorizzati dai club. Si potrebbe anche richiamarli all’ordine, se poi in quel club c’è chi fa il presidente dell’ECA e dovrebbe presiedere e non comandare 270 club di calcio. Nei miei 75 anni non mi meraviglio più di chi è corretto e scorretto, cerco di essere corretto perchè me l’hanno insegnato i miei genitori“.