Conte Napoli, in vendita la maglia celebrativa: il prezzo e come ordinarla

La tanto attesa presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli è stata un successo. Pronta anche una maglia celebrativa per i tifosi

A Napoli si festeggia il tanto atteso Conte day. Nel centro della città, precisamente a Palazzo Reale, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del tecnico azzurro, voluto fortemente dal presidente Aurelio De Laurentiis, per rilanciare la squadra dopo un anno complicatissimo.

Antonio Conte ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a ripartire dal club partenopeo, e ha rassicurato l’ambiente riguardo le questioni che preoccupano i tifosi, in primis quelle relative a Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. Per celebrare la giornata, il Napoli ha voluto lanciare una t-shirt speciale sul proprio sito, acquistabile già da oggi.

Conte day, maglia celebrativa “Amma Faticà”: prezzo e dettagli

In occasione della presentazione di Antonio Conte, il Napoli ha lanciato una nuova t-shirt dedicata al suo nuovo condottiero, in particolare si fa riferimento alla frase motto pronunciata qualche settimana fa del tecnico leccese, “Amma Faticà“, diventata subito virale. Il costo sarà di 25 euro ed è possibile acquistarla in pre-ordine già nella giornata odierna, per poterla ricevere dal prossimo 1 luglio.

Sul proprio sito ufficiale, il club di De Laurentiis ha voluto specificare oltre al prezzo e la disponibilità, il motivo per cui è nata e i tessuti utilizzati. Di seguito, il comunicato:

Questa esclusiva T-Shirt è un omaggio al nuovo allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte, e al suo motto “Amma Faticà“. Un manifesto che sintetizza la filosofia di impegno e dedizione del nuovo mister, e che richiama tifosi a sostegno della squadra. Realizzata in morbido cotone di alta qualità, la T-Shirt presenta un design d’impatto: sul petto campeggia la scritta “Amma Faticà“, accompagnata dalla firma serigrafata di Antonio Conte, per ricordare a tutti l’importanza del duro lavoro e della perseveranza. Indossa con orgoglio la T-Shirt “Amma Faticà” e dimostra il tuo sostegno per il nuovo capitolo della storia azzurra. Regular Fit Composizione: 100% cotone. Le spedizioni partiranno dal giorno 01 luglio.

Un omaggio al nuovo corso azzurro, al suo nuovo leader. Antonio Conte è l’uomo giuso da cui ripartire, e i tifosi non vedono l’ora di vederlo all’opera già dal prossimo ritiro, quello di Dimaro-Folgarida.