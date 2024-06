Conte: “Di Lorenzo e Kvaratskhelia? Siamo uomini, serve rimboccarsi le maniche”, poi è criptico su Osimhen

Antonio Conte durante la conferenza di presentazione ha voluto fare chiarezza sulle questioni di Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Osimhen.

Le tante voci legate al futuro di alcuni calciatori continuano a tenere banco in casa Napoli. Le volontà espressa tramite l’agente Mario Giuffredi di lasciare il club azzurro da parte di Giovanni Di Lorenzo e le parole dell’entourage di Khvicha Kvaratskhelia sulla voglia di giocare la Champions League la prossima stagione avevano scosso l’ambiente. Il futuro dei due pilastri del Napoli verrà però deciso solo al termine degli Europei dove entrambi sono attualmente impegnati con le proprie nazionali. Intanto, nel corso della sua presentazione, Antonio Conte ha parlato della questione legata ai due calciatori, spendendo qualche parola anche sul futuro di Victor Osimhen.

La verità di Conte su Osimhen, Di Lorenzo e Kvaratskhelia

Le parole di Anotnio Conte nel corso della conferenza di presentazione non lasciano dubbi. Per il nuovo allenatore del Napoli il futuro di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia è già deciso e deve essere in azzurro. Queste le sue parole sulla gestione della situazione con i due calciatori: “Non le sto gestendo da solo, le gestisco con il club nel migliore dei modi. Io sono stato molto chiaro con il presidente, prima di parlare di altri aspetti contrattuali o di aspetti economici, ho avuto una rassicurazione: avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi magari poteva prendere altre strade. Sono stato categorico, se parliamo di Napoli e di riscatto, di ricostruzione, e pensiamo di andar via, allora è tutto un controsenso. Ho trovato grande condivisione“.

Sull’importanza del capitano azzurro e del georgiano ha aggiunto: “Di Lorenzo oltre ad essere un giocatore top, capitano e molto bravo, lo considero una persona molto per bene e importante nello spogliatoio. Lo stesso dicasi per Kvara. L’anno scorso è stata un’annata in cui la frustrazione ha portato a situazioni non proprio limpide: i calciatori sanno benissimo che ci stanno le difficoltà. Siamo tutti uomini, bisogna rimboccarsi le maniche con fiducia: ho a che fare con uomini e bravi calciatori, dobbiamo ricominciare sapendo che deve essere una stagione di rivalsa“.

Uno come Kvaratskhelia può essere determinante anche nel 4-2-3-1?

“Innanzitutto sottolineo ancora una volta che resterà a Napoli. Si tratta di un calciatore con caratteristiche importanti. Sulla fascia è molto forte nell’uno contro uno, ma al tempo stesso quando viene in mezzo al campo è un fantasista. Esalteremo le sue qualità ed asseconderemo le sue qualità al 100%”.

Conte ha voluto spendere qualche parola anche sul futuro di Victor Osimhen, sottolineando come sia una situazione diversa dalle altre: “So benissimo della situazione Osimhen. So che ci sono degli accordi col club, è una situazione totalmente diversa, a cui io assisto. Poi se mi chiedete del calciatore, è un calciatore di altissimo livello, ma io non posso entrare in nessun discorso su Osimhen perché si tratta di accordi precedenti“.

Anche Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa sono ritenuti incedibili dal tecnico leccese: “Ho posto un veto assoluto“.