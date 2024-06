News SSC Napoli, colpo inaspettato dall’Argentina: è soprannominato “El Pibe”

Il Napoli sulle tracce di un giocatore oltreoceano: arriva dall’Argentina e può mettere in mostra le proprie qualità nel club partenopeo.

Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentiis stanno lavorando affinchè la rosa che verrà offerta ad Antonio Conte sia quanto più funzionale rispetto al suo stile di gioco. Le cessioni potranno essere la chiave per l’investimento non solo su calciatori numericamente necessari per completare il puzzle partenopeo ma anche su giovani promesse, pronte a giocarsi le proprie chance.

Vendere Osimhen è la priorità fondamentale per racimolare un gruzzoletto sufficiente per il mercato in entrata degli azzurri. Sull’attaccante nigeriano ci sono diversi club: PSG, Chelsea, Arsenal e Manchester United. Tutte squadre che vorrebbero in squadra il numero 9 partenopeo ma che al momento non sembrano intenzionate a saldare interamente la clausola rescissoria da 130 milioni di euro.

In attacco la dirigenza partenopea vorrebbe puntare su Romelu Lukaku, fedelissimo di Antonio Conte, il cui nodo da sciogliere, però, è relativo all’accordo con il Chelsea che vorrebbe la cessione definitiva del belga. Secondo le ultime indiscrezioni, i blues richiederebbero 38 milioni di euro mentre De Laurentiis non vorrebbe andare oltre i 25. Manna però vorrebbe arricchire il reparto anche con un giocatore che possa ricoprire più ruoli sul fronte offensivo: arriva dall’Argentina e il suo nome è Pablo Solari.

Gioca nel River Plate: Manna vuole il talento argentino

L’era De Laurentiis è sempre stata caratterizzata dall’acquisto di calciatori promettenti, il cui talento è sbocciato interamente a Napoli: esempi lampanti sono quelli di Lavezzi, Hamsik, Cavani, Mertens e più recentemente Kvaratskhelia. Una tendenza che la dirigenza azzurra continua a perseguire: gli occhi, in questo momento, sono puntati su un talento argentino, giocatore del River Plate.

Il calciatore in questione è Pablo Solari, ex Colo-Colo e Talleres. Il suo valore di mercato è di 8 milioni di euro ma il potenziale espresso potrebbe condizionare ed aumentare le richieste del River Plate dato il contratto che scadrà il 31 dicembre 2027. Solari si è contraddistinto per la sua duttilità: di base ala destra, ha giocato diverse partite sulla trequarti, a sinistra ed all’occorrenza come punta centrale. In 89 presenze ha siglato ben 25 reti e 16 assist con la maglia del River Plate.

Il classe 2003 è stato soprannominato “El Pibe“, ed il suo nome (Pablo) è stato scelto dal padre, grande tifoso del River Plate, in onore di Pablo Aimar: un vero e proprio idolo in Argentina. Nella scorsa estate ha ricevuto l’interesse anche da parte di un altro club di Serie A, ossia l’Udinese.