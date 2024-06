Caso Di Lorenzo, incontro in corso: il club pensa ad un annuncio già domani

Il caso del capitano Giovanni Di Lorenzo resta uno dei temi cardine in casa Napoli. In corso l’incontro da cui potrebbero emergere nuovi dettagli sul futuro del capitano del Napoli.

Il Napoli si trova a dover affrontare il caso sorto attorno al capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha chiesto la cessione nelle scorse settimane. Dopo un primo incontro con Giuffredi, ne è in atto un secondo in questo momento all’Hotel Britannique.

Da questo incontro potrebbero emergere delle novità sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il club intanto pensa ad un possibile comunicato da rilasciare già nella giornata di domani.

Caso Di Lorenzo, incontro con Giuffredi: intanto il club pensa ad un comunicato per domani

Potrebbero essere ore cruciali per il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono pronti per il secondo incontro con Mario Giuffredi, che si sta tenendo in questo momento all’Hotel Britannique. Nelle ultime ore sono aumentate le quotazioni circa la permanenza di Di Lorenzo in azzurro, ma solo dopo questo incontro se ne saprà di più. In virtù di queste ultime informazioni, il Napoli starebbe pensando ad un comunicato da far uscire domani per confermare la permanenza di Di Lorenzo, come riporta Il Roma. A dar seguito all’ipotesi permanenza è stato anche Massimo Ugolini, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono stati mossi i primi passi per la permanenza di Di Lorenzo. A me risulta che gli incontri proseguiranno per trovare una soluzione. Sono stati commessi degli errori. Forse Di Lorenzo avrebbe meritato un trattamento diverso, ma dopo una stagione così si può perdere la misura. Giuffredi sta lavorando ad una soluzione che possa far contenti tutti, club e giocatore: non si può tenere un giocatore che vuol partire, la situazione va sanata”.

Il giornalista di Sky Sport va dunque a confermare le sensazione positive emerse nella giornata odierna, e che avvicinano nuovamente Di Lorenzo al Napoli. Ovviamente fin quando non sarà sancito il tutto dai diretti interessati, è difficile sbilanciarsi. L’incontro in atto all’Hotel Britannique potrebbe porre ulteriori basi per la permanenza del capitano del Napoli. Stando a quanto riferito da Sportitalia, all’incontro starebbero partecipando solamente De Laurentiis e Manna, con Conte che non dovrebbe essere presente. A cercare di ricucire lo strappo e trovare una soluzione dunque ci sono solamente il presidente ed il Direttore Sportivo del Napoli. Ovviamente questo incontro non sarà quello decisivo, visto che per quello si attenderà il termine dell’Europeo in modo che possa essere presente anche Di Lorenzo. Intanto procedono i dialoghi, con delle novità attese nelle prossime ore sul futuro del capitano del Napoli.