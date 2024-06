Ultim’ora Osimhen, sfuma una destinazione in Premier League: 40 milioni per un altro attaccante della Serie A

Il Napoli si prepara a salutare Victor Osimhen. Intanto, non sono arrivate ancora offerte concrete ad Aurelio De Laurentiis.

La stagione del Napoli è giunta al termine, ma adesso è il momento di concentrarsi sul mercato. Prima di iniziare a piazzare diversi colpi in entrata, il club azzurro dovrà fare i conti con alcune situazioni importanti. Tra queste, c’è sicuramente quella legata a Victor Osimhen. Nel contratto del nigeriano è inserita una clausola da ben 120 milioni di euro, attraverso la quale è possibile acquistare il giocatore.

La cessione sembrava più semplice del previsto, ma così non è stata. Infatti, sebbene non sia ancora arrivato il momento caldo del mercato, al momento non risulterebbero esserci compagini in grado di assecondare le richieste del Napoli. Infatti, nessun club ha presentato un’offerta concreta. Il desiderio dell’ex Lille resta sempre la Premier League, anche se i club inglesi starebbero lavorando su profili diversi. Nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro di un big della massima serie inglese.

Osimhen, il Manchester United vira altrove: c’è Zirkzee nel mirino

Il mercato sta per entrare nel vivo. Le tante società son pronte a mettere a segno tanti colpi importanti, individuando quei profili che potrebbero fare al proprio caso. Lo stesso discorso vale per il Napoli e per Victor Osimhen, il quale dovrà cercarsi una nuova sistemazione in vista dei prossimi anni. Il sogno resta la Premier League, anche se al momento i top club starebbero puntando profili diversi. Infatti, Arsenal e Chelsea hanno “accantonato” la pista legata al nigeriano.

Le “ultime” speranze di Osimhen erano legate al possibile accordo con il Manchester United. Però, la società inglese, avrebbe deciso di puntare su un profilo totalmente diverso. Si tratta, di Joshua Zirkzee, reduce da una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Bologna. I Red Evils, come riportato da “Sky Sports” sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria da ben 40 milioni di euro.

A questo punto, semmai l’affare dovesse andare in porto, si complicherebbero nettamente le possibilità di vedere Victor Osimhen in Inghilterra. Infatti, l’attaccante del Napoli sarebbe costretto a cercarsi una nuova sistemazione in un altro campionato. L’ultima parola, spetterà ovviamente al calciatore che analizzerà tutte le offerte. Nelle prossime settimane, potrebbero arrivare news importanti riguardanti il bomber che ha regalato lo Scudetto alla piazza un anno fa.