Summit di mercato con De Laurentiis e Manna: Conte chiarirà subito due questioni

Antonio Conte prepara un summit con De Laurentiis per parlare del futuro. Svelate le idee del tecnico.

L’avventura di Antonio Conte al Napoli sta per iniziare. L’allenatore italiano è pronto a cimentarsi nella sua nuova realtà in vista dei prossimi anni. L’ex Juventus arriverà domani in città, all’interno della quale avverrà la presentazione ufficiale. Dopo ciò, sarà il momento di concentrarsi sulla prossima annata che sta per iniziare. Infatti, c’è da programmare il mercato e non solo per riuscire a creare una squadra all’altezza.

La volontà del tecnico è chiara: competere ad alti livelli. Tale missione dovrà essere indirizzata parallelamente con il mercato, attraverso il quale sarà possibile mettere a segno alcuni colpi importanti. Prima di ciò, però, la società è costretta a risolvere le tante situazioni delicata. Basti ripensare a Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti circa il futuro dei due azzurri.

Mercato Napoli, summit tra Conte e De Laurentiis: le ultime

Sono giorni caldi in casa Napoli. Antonio Conte domani sbarcherà a Napoli, dove andrà in scena la presentazione ufficiale a distanza di qualche settimana dalla firma. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’evento sarà anche l’occasione per parlare di mercato, motivo per il quale potrebbe esserci un summit tra il tecnico e il patron. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.

“Conte è piuttosto infastidito – per usare un eufemismo – dalle questioni che riguardano Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Due pilastri del suo progetto, due imprescindibili che però vivono momenti diversamente delicati: entrambi vogliono andare via, entrambi sono stati bloccati. Ha ribadito la loro incedibilità, direttamente agli interessati e indirettamente agli agenti, e la società ha fatto la medesima cosa pubblicando due comunicati ufficiali; le storie, però, non possono ritenersi né risolte, né concluse”. “Conte arriverà domani in città e la presentazione offrirà anche l’occasione di fare un punto con De Laurentiis e il ds Manna, ora più che mai operativi per trovare soluzioni definitive. La linea del tecnico è chiara: non vuole scontenti nello spogliatoio e tantomeno cessioni eccellenti, e il suo pensiero è condiviso anche dal presidente”.

Antonio Conte e il presidente De Laurentiis si parleranno per capire come risolvere le diverse questioni. Intanto, i calciatori sono impegnati all’Europeo, ma una volta terminata la competizione dovranno svelare il proprio futuro. Intanto, il Napoli continua a considerare i due azzurri come “uomini chiave” per ripartire dopo i problemi.