Offerti 20 milioni più percentuale sulla rivendita: la Lazio soffia un obiettivo al Napoli!

Il Napoli potrebbe essere protagonista di uno “scontro” di mercato con la Lazio. Al centro c’è un obiettivo della dirigenza partenopea.

Il Napoli è tra le squadre più attive sul mercato. Dopo la stagione deludente, il club azzurro ha le idee molto chiare per la nuova stagione. L’obiettivo è quello di tornare ad essere competitivi nel minor tempo possibile. Per raggiungere tale traguardo, Antonio Conte è stato individuato come l’uomo giusto da cui ripartire. Prima di mettere nero su bianco la propria firma, l’allenatore ha chiesto le dovute garanzie sul mercato.

In questa direzione, starebbe lavorando il DS Manna. Quest’ultimo, è a caccia di diversi profili che potrebbero fare al caso del Napoli. Tra i reparti da puntellare c’è senza dubbio l’attacco, il quale sarà anche orfano di Victor Osimhen. A tal proposito, l’obiettivo principale è individuare giovani capaci di fare la differenza sia sull’esterno che al centro dell’attacco. Non a caso, uno dei nomi seguiti è quello di Mason Greenwood. Nelle ultime ore, però, la trattativa si sarebbe complicata nettamente a causa dell’inserimento di un noto club.

Mercato Napoli, la Lazio si inserisce per Greenwood: le ultime

Mason Greenwood potrebbe approdare in Italia in vista della prossima stagione. La stella del Manchester United ha vestito la maglia del Getafe nell’ultima stagione, ma si è trattato di un’operazione in prestito. Ciò nonostante, però, gli inglesi non sarebbero intenzionati ad utilizzare il calciatore e starebbero cercando una cessione a titolo definitivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista, anche la Lazio si sarebbe iscritta alla corsa per il giovane esterno.

Claudio Lotito avrebbe deciso di puntare sul calciatore inglese. Infatti, è stata presentata una prima offerta da venti milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita. A tali condizioni, il Manchester United ha deciso di rispedire la proposta al mittente. Gli inglesi non hanno alcuna intenzione di svalutare il giocatore, motivo per il quale si lavora ad un possibile accordo a cifre maggiori.

Naturalmente, l’intera operazione sarà dettata anche dalla volontà del calciatore. Infatti, sulle tracce di Mason Greenwood c’è anche la Juventus, alla quale l’inglese ha già dato la massima disponibilità. L’operazione potrebbe sbloccarsi in tempi brevi, ma intanto diversi club italiani continuano a lavorare al possibile acquisto. Oltre a ciò, sarà cruciale focalizzarsi anche sulla volontà del presidente De Laurentiis, il quale potrebbe decidere di rispettare le richieste dei Red Evils.