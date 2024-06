Napoli, permanenza a sorpresa di un azzurro? Rivelazione inaspettata: c’entra Conte

Il nuovo Napoli di Conte si sta pian piano delineando, un calciatore potrebbe a sorpresa restare in azzurro.

Antonio Conte verrà presentato a breve in maniera ufficiale alla stampa. La sua avventura in azzurro è però già iniziata, con l’ex Juventus ed Inter in costante contatto con il direttore sportivo Manna. L’obiettivo, chiaro, è quello di definire il futuro del club, soprattutto per ciò che concerne le strategie di calciomercato.

Ci sarà infatti un bel po’ da cambiare, tutti utili e nessuno indispensabile, tranne Di Lorenzo e Kvaratskhelia, il caso ha voluto, scherzo del destino, proprio al centro delle due più grandi polemiche in casa partenopea. Situazioni scomode, che la società ha preso di petto comunicando l’incedibilità di entrambi ad agenti e stampa attraverso tweet parecchio piccati e non solo.

Napoli, la rivelazione dell’agente sorprende tutti: “Conte l’ha chiamato”, la situazione

Non ci saranno solamente cessioni e nuovi acquisti in casa Napoli, sarà importante valutare anche chi già c’è in rosa, anche chi rientrerà alla casa base dopo l’esperienza in prestito. Se alcuni sembrano già destinati a restare, su tutti Michael Folorusnho, impegnato con l’Italia ad Euro 2024, per altri saranno i ritiri a decidere.

Questo il caso di Alessio Zerbin, campione d’Italia con il club e che a gennaio ha sposato per sei mesi la causa del Monza di Palladino, un Palladino che a detta di molti, l’avrebbe richiesto anche a Firenze. Furio Valcareggi, membro dell’entourage del giocatore, si è espresso sulle frequenze di Radio Capri, svelando un clamoroso retroscena:

“Zerbin resterà? Posso dire che Conte ha chiamato anche lui. Alessio diventerà il nuovo Zambrotta, fidatevi, da quinto sarebbe perfetto. Giuntoli ci diceva sempre che Zerbin aveva un motore che non aveva mai visto. Marinelli è il suo procuratore, ma è con noi da quindici anni, sono autorizzato a parlarne”.

Insomma, a sorpresa Zerbin potrebbe restare sotto l’ombra del Vesuvio. Il calciatore, che nella prima parte dell’ultima stagione aveva trovato spazio a causa dell’ecatombe di infortuni, proprio sotto la gestione Mazzarri si era ben distinto proprio nella posizione di esterno nel 3-4-3 disegnato dal toscano per la Supercoppa in Arabia Saudita. Una conferma, quella di Zerbin, che potrebbe essere propedeutica anche ad una eventuale cessione di Di Lorenzo.

Insomma, staremo a vedere, la palla passerà ad Antonio Conte, giudice supremo del futuro di Alessio Zerbin, alla ricerca della consacrazione definitiva.