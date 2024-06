Mercato Napoli, nuovo terzino dalla Serie A: rapporto di amicizia Manna-agente

Azzurri pronti ad accelerare per l’esterno del top club di Serie A, gli ottimi rapporti del ds con l’agente giocano a favore dei partenopei.

In casa Napoli aumenta, giorno dopo giorno, l’attesa per il nuovo campionato sotto la gestione di Antonio Conte. La dirigenza è a lavoro per migliorare la rosa, ma solo nelle prossime settimane si entrerà nel vivo del mercato. Più rapide, invece, potrebbero essere le operazioni che regalerebbero un parametro zero al famelico tecnico leccese. Tra i giocatori prossimamente svincolati che attirano l’attenzione del Napoli vi è un esterno di fascia, in forza alla Roma.

Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola, giocatore della Roma da cinque stagioni che settimana prossima si libererà a zero dai giallorossi. I partenopei godono degli ottimi rapporti tra Manna e il procuratore: svelato il momento in cui gli azzurri potrebbero affondare il colpo.

Napoli, assist di Manna per Spinazzola: i dettagli

Il nome di Leonardo Spinazzola continua a rimbombare con insistenza in orbita Napoli. L’esterno della Roma, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, potrebbe trovare l’accordo con gli azzurri grazie agli ottimi rapporti di amicizia tra Davide Lippi – suo procuratore – e il direttore sportivo Giovanni Manna. Un aspetto che potrebbe fare la differenza per l’arrivo del classe ’93 alle pendici del Vesuvio, i prossimi giorni saranno fondamentali. In particolare, qualora il Napoli dovesse cedere Mario Rui – scenario molto probabile – si potrebbe chiudere per l’ex esterno di Atalanta e Juventus.

Prende sempre più piede l’idea Spinazzola per aumentare la qualità della rosa partenopea. Il suo apporto sulla fascia sinistra sarebbe decisamente importante per Antonio Conte che ha già espresso il proprio gradimento nei confronti del 31enne.

Un nuovo volto, dunque, che potrebbe far parte della rinascita azzurra sotto la gestione dell’ex allenatore dell’Inter. Manna è pronto a incidere sull’arrivo del duttile esterno di fascia, il ds è scatenato. Un piccolo ostacolo potrebbe essere rappresentato dai 3 milioni di euro percepiti dal giocatore in maglia giallorossa, ma l’amicizia tra l’ex Juve e il procuratore potrebbe aiutare la società partenopea. I tifosi apprezzano la nuova strategia di mercato che Manna, grazie anche all’aiuto di Conte, sta provando a mettere in atto: l’interesse verso importanti giocatori a parametro zero è ormai sotto gli occhi di tutti. Non si tratta, infatti, dell’unico calciatore – prossimamente – svincolato a rientrare nelle preferenze della dirigenza. Il Napoli si avvicina sempre di più a Leonardo Spinazzola.