Futuro Kvaratskhelia, il Napoli ha tracciato la linea: decisione sul rinnovo – ESCLUSIVA

Svelata, in esclusiva, la posizione della società partenopea sulla questione Kvaratskhelia: c’è da stringere tra rinnovo e cessione.

Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo nei prossimi giorni, si fa sempre più vicino l’inizio della finestra estiva che regalerà i primi colpi della gestione Antonio Conte. La dirigenza partenopea, tuttavia, è impegnata nella gestione di alcuni casi scoppiati negli ultimi giorni che coinvolgono diversi calciatori, tra cui Khvicha Kvaratskhelia. Il fuoriclasse georgiano è in orbita Paris Saint Germain, disposto a fare follie pur di ingaggiarlo.

Tuttavia, secondo quanto raccolto da Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli.it, la società di Aurelio De Laurentiis è pronta a congelare le richieste del club parigino. Di seguito ulteriori dettagli dell’avvolgente vicenda.

Napoli, De Laurentiis ferma le trattative per Kvara: i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia si avvicina sempre di più alla permanenza a Napoli. Come riferito in esclusiva da Marco Giordano per SpazioNapoli.it, infatti, il Napoli non ritiene il giocatore in vendita. Annullato, dunque, qualsiasi tipo di trattativa con qualsiasi club interessato al fenomeno georgiano. Di seguito quanto evidenziato dal collega Giordano:

“Il club ha definito la posizione legata a Kvaratskhelia: il calciatore, semplicemente, non è in vendita. Non ci sono con PSG o con nessuna società trattative in corso per la cessione. Per quanto riguarda il rinnovo, si parla di ragionamenti in corso”.

Un sospiro di sollievo per l’intero popolo di fede azzurra, timoroso di dover rinunciare al talento che ha fatto esplodere di gioia l’intera piazza. La presa di posizione della società nei confronti della questione è netta, non c’è alcuna intenzione di fare a meno di Kvara.

Gioia enorme anche per Antonio Conte che potrà puntare sul suo pupillo indicato sin dai primi momenti come un incedibile. Il tecnico leccese potrà aiutare il georgiano in maniera importante a raggiungere il punto più alto della carriera. Su di lui, infatti, ruoteranno gran parte delle fortune del Napoli.

Il 23enne di Tbilisi potrà ricoprire diversi ruoli nella proposta tattica dell’ex Inter, tra cui il ruolo di trequartista in un ipotetico 3-4-1-2 – oltre che al solito di esterno sinistro. C’è grande attesa di vedere l’influenza di Conte su Khivcha Kvaratskhelia che si avvicina ulteriormente a proseguire la propria avventura sotto l’ombra del Vesuvio. Sarà fondamentale trovare un accordo per il prolungamento di contratto del campione, idolo dei tifosi nonostante le sgradevoli dichiarazioni da parte del padre e dell’entourage. Saranno proprio loro a incidere sul futuro del calciatore e sul raggiungimento della fumata bianca con Aurelio De Laurentiis.