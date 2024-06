Affare Buongiorno, contatto costante con l’agente: le ultime

La dirigenza azzurra non smette di sondare il procuratore del difensore, c’è una speranza per la società partenopea.

Napoli impegnato nel calciomercato, tra una settimana aprirà ufficialmente la tanto attesa finestra estiva che infiammerà le già roventi giornate estive del capoluogo campano. La dirigenza partenopea è a lavoro per regalare acquisti eccellenti ad Antonio Conte, grande attenzione soprattutto sul reparto arretrato. Dopo l’acquisto di Rafa Marin – ufficializzato nei prossimi giorni – gli azzurri continueranno a fiondarsi su Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino fa gola al Napoli, forte del sì del giocatore. D’altra parte, il grande ostacolo che non permette la fumata bianca è rappresentato dalle altissime richieste economiche di Urbano Cairo. C’è un aspetto, tuttavia, da non sottovalutare e che potrebbe risultare decisivo ai fini della trattativa: il popolo napoletano sogna Buongiorno.

Napoli, Buongiorno vuole Conte: distanza con Cairo

Alessandro Buongiorno sembra essere il tormentone estivo dell’estate napoletana 2024/2025. Il centrale difensivo del Torino, come riferito da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, continua a essere una priorità degli azzurri che non hanno mai interrotto i contatti con il procuratore. Di seguito quanto riferito dal giornalista:

“Il Napoli vuole fare all-in su Alessandro Buongiorno, la trattativa con il Torino c’è, ma ad oggi il club granata non accetta eventuali contropartite tecniche. Gli azzurri continuano a corteggiare il giocatore, sonda di continuo il suo agente Giuseppe Riso: lui vorrebbe la Champions, ma sa che venire a Napoli ed essere allenati da Conte è qualcosa di importante e che lo ingolosisce”.

Le parole rilasciate da De Maggio nutrono una forte speranza nel cuore dei supporters partenopei, profondamente attratti da Buongiorno.

La volontà del giocatore di sposare la causa azzurra e la mancanza momentanea di proposte importanti potrebbero spingere Cairo a lasciar partire il gioiello della rosa granata. Il patron torinese, d’altro canto, rischia di ripetere un grande errore commesso con Andrea Belotti: il centravanti non fu ceduto nonostante le importanti offerte ricevute, lasciando Torino solo a parametro zero.

La cessione di Buongiorno potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per Cairo che riuscirebbe a incassare una cifra da capogiro, fondamentale per una società dal calibro del Torino. Il Napoli, attraverso il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, continuerà a tentare il presidente granata nella speranza di arrivare al definitivo accordo. I tifosi sognano il grande colpo, Buongiorno in azzurro aumenterebbe notevolmente l’entusiasmo della piazza.