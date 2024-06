Manna insidia Marotta: inserimento del Napoli per l’obiettivo dell’Inter

Il Napoli prova a fare uno sgarbo all’Inter. Inserimento nella trattativa per l’acquisto di un talento proveniente dalla Serie B

Il Napoli ha ancora parecchio lavoro da sbrigare, in vista della prossima stagione. Il primo grande tassello, quello che porta il nome di Antonio Conte, è stato inserito, ma per completare il puzzle mancano ancora diversi step. La rosa partenopea cambierà forma, per adattarsi alle nuove esigenze dal tecnico salentino. Per questo motivo, il direttore sportivo, Giovanni Manna, è all’opera per rinvigorire il roster di calciatori con nuovi talenti.

Tra i profili visionati, nella giornata odierna, è comparso un nuovo nome. Il calciatore in questione è stato accostato anche all’Inter, ma nelle ultime ore pare ci sia stato l’inserimento del Napoli, che prova lo sgarbo al club del neo presidente Giuseppe Marotta.

Calciomercato Napoli, idea Tessmann per il centrocampo: si tenta lo sgarbo all’Inter

Il Napoli, come detto, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte nuovi calciatori. Tra i profili visionati, stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, ci sarebbe anche Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia neopromosso in Serie A. Gli azzurri, che si sono inseriti nella corsa allo statunitense, starebbero provando a soffiarlo all’Inter, che da tempo si è mossa per portare in nerazzurro il classe 2001.

Il calciatore potrebbe presto diventare uno dei tormentoni della prossima estate. Il centrocampista è stato uno dei grandi protagonisti della promozione del Venezia, e ha attirato le attenzioni di mezza Serie A. Infatti, su di lui ci sarebbero anche la Fiorentina e il Bologna, che hanno identificato nello statunitense il profilo ideale per potenziare il centrocampo. Il mediano è approdato al Venezia nel 2021, e proprio contro il Napoli ha firmato l’esordio in Serie A.

Nell’ultima stagione di Serie B, Tessmann è stato il centrocampista che ha portato più volte il pallone nella trequarti avversaria, diventando il profilo ideale da affiancare al bomber finlandese Pohjanpalo. Nel corso dell’anno, ha disputato 37 gare da titolare, rendendosi protagonista di 6 gol e 3 assist per i compagni.

Per il Napoli si tratterebbe di un acquisto top, poiché a centrocampo, visto il futuro incerto di Lobotka e l’addio ufficiale di Zielinski, c’è tanto da dover aggiustare. L’interesse di tanti club potrebbe presto causare un’impennata sul prezzo del cartellino, per questo motivo l’affare andrebbe concretizzato quanto prima. Il d.s. azzurro Manna lo sa, e repentinamente si è inserito nella corsa al centrocampista. Per convincere il giocatore, però, dovrà battere la concorrenza di un fuoriclasse del mestiere, che da anni concretizza affari per l’Inter.