La Fiorentina fa spesa al Napoli, chiesti due giocatori a De Laurentiis

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato. In casa azzurra si lavora anche ai diversi esuberi presenti in rosa.

La stagione è giunta al termine, ma in casa Napoli si lavora già alla prossima annata. Il club azzurro è molto focalizzato sul mercato in entrata, ancor più dopo l’avvento di Antonio Conte in panchina. L’allenatore porta con sé garanzie importanti, le quali dovranno essere colmate però tramite il mercato. Infatti, il DS Manna assieme all’intera dirigenza starebbe lavorando proprio in questa direzione.

Oltre agli acquisiti, però, in casa Napoli si lavora anche alle possibili uscite. La società non è felice dei risultati ottenuti nell’ultima stagione, motivo per il quale tanti calciatori potrebbero lasciare la causa azzurra. Nelle ultime ore, si sarebbero intensificati i contatti con la Fiorentina per ben due protagonisti. Infatti, il club viola vorrebbe provare a fare la spesa in casa Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino.

Mercato Napoli, la Fiorentina punta due azzurri: le ultime

Napoli e Fiorentina potrebbero dar vita a diverse operazioni di mercato. Le due compagini vantano ottimi rapporti, motivo per il quale il tutto potrebbe essere facilitato. Infatti, come riportato da “Il Corriere dello Sport” il club viola sarebbe interessato a ben due uomini. Di seguito l’analisi approfondita del quotidiano.

“Per adesso si tratta solo di un’idea di mercato, uno dei tanti nomi presi in considerazione per l’attacco nel quartier generale del Viola Park. L’operazione però è fattibile anche nel breve, perché Simeone cerca spazio, perché in Toscana l’argentino ha lasciato amicizie e trovato l’amore, e perché il Napoli non dovrebbe puntare i piedi. Qualche mese fa De Laurentiis aveva fissato il prezzo sui 20 milioni, intanto però tutte le parti si sono accorte che il tempo del Cholito all’ombra del Vesuvio sembra finito. E quindi il pezzo di autostrada del Sole, quei 485 chilometri che dividono Firenze da Napoli, potrebbe diventare un asse caldo per il mercato viola. Perché non c’è solo Simeone, ma in casa Napoli il nuovo staff di Palladino e la dirigenza valutano anche Gianluca Gaetano”.

Come sottolineato dal quotidiano, si tratta di idee di mercato. Infatti, al momento le due operazioni non sono state ancora imbastite. Ovviamente, un aspetto cruciale sarà dettato dalla volontà dei calciatori che analizzeranno le dovute proposte per poi decidere assieme ai loro procuratori. Gli affari potrebbe sbloccarsi e decollare in modo definitivo nelle prossime settimane.