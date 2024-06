Kvaratskhelia via dal Napoli, Zazzaroni consiglia: “Da vendere”, il sostituto arriva dall’Europeo!

In casa Napoli è un periodo molto complesso a causa della volontà di alcuni uomini. Tra i casi più delicati c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli è alle prese con diversi problemi societari. Il club azzurro “convive” con alcune situazioni delicate, tra queste rientra ovviamente Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere che non è interessato a proseguire la propria carriera a Napoli. La dirigenza non è ovviamente d’accordo, ancor più perché ritiene il calciatore incedibile a causa della volontà di Antonio Conte.

Nelle ultime settimane, però, la situazione si è complicata nettamente. Infatti, Kvaratskhelia è finito nel mirino del PSG. Quest’ultimo, ha già perso Mbappé ed è alla ricerca dell’uomo giusto per sostituirlo. Il primo obiettivo porta il nome del georgiano, per il quale è già stata presentata una prima offerta da ben 100 milioni di euro. Nelle ultime ore, Ivan Zazzaroni ha provato ad analizzare la situazione, regalando anche qualche “consiglio” al club partenopeo.

Zazzaroni: “Io se fossi De Laurentiis venderei Kvaratskhelia a 100 milioni”

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere in bilico. Il calciatore ha un contratto lungo con il Napoli, ma nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi l’addio. A tal proposito, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Corriere dello Sport” analizzando il futuro del calciatore. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.

“Le differenze più sensibili tra le due selezioni sono queste: gli spagnoli sono mediamente giovani, i croati “anziani”, ma anche più esperti e certamente più lenti nella proposta. Ricordo tuttavia che contro Fabian e compagnia se la sono giocata sul possesso. Inoltre gli esterni di Dalic non sono veloci come Nico e Yamal. A proposito, Kvara non me ne voglia ma, se fossi DeLa, lo venderei subito al Psg per 100 milioni e pagherei volentieri i 55 della clausola dello spagnolo del Bilbao che ha fatto a fettine Di Lorenzo”.

La situazione legata a Kvaratskhelia è però molto complessa. Infatti, Antonio Conte non accetterebbe una possibile cessione, motivo per il quale il club non vorrebbe dare un “dispiacere” al tecnico. Oltre a ciò, però, anche la ricerca del sostituto potrebbe essere più difficile del previsto. L’ultima parola, però, spetta ovviamente al calciatore che dovrà decidere al termine dell’Europeo. La Georgia è molto vicino all’eliminazione, ed ovviamente l’esclusione del torneo velocizzerebbe il processo legato ad un possibile addio.