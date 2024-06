Kvaratskhelia, Psg pronto a tutto: l’idea che spaventa il Napoli

La situazione di Kvaratskhelia continua ad essere molto delicata: c’è un’idea del Psg che preoccupa il Napoli.

Quella di Khvicha Kvaratskhelia continua a rappresentare una situazione piuttosto delicata per il Napoli. Il club azzurro non vorrebbe privarsi di una delle principali stelle a propria disposizione, ma non c’è nulla di sicuro al momento sul suo futuro. Stenta infatti ancora a decollare la trattativa per l’adeguamento del suo contratto, in scadenza nel 2027, ma a cifre decisamente più basse rispetto a quelle che il calciatore si aspetta.

Ad inserirsi in modo molto forte in questa già complicata situazione sono state poi le parole dell’agente del calciatore, Jugeli e di suo padre Badri, i quali hanno parlato esplicitamente di un desiderio di lasciare il Napoli. Desta così molta preoccupazione, anche fra tutti i tifosi partenopei, il forte interesse del Paris Saint Germain per lui. Orfano di Mbappe, il club parigino avrebbe già offerto un contratto molto ricco al georgiano.

Futuro Kvaratskhelia, novità sul Psg

Emergono nuove indiscrezioni riguardo all’interesse della ricca squadra francese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Paris Saint Germain sarebbe davvero convinto di acquistare Kvaratskhelia, a tal punto da non aver individuato alternative.

Il Psg avrebbe così già parlato con l’agente del giocatore e avrebbe pronto un nuovo assalto dopo la sua uscita dall’Europeo, con un’offerta che potrebbe anche superare i 100 milioni. Il club, vista anche la posizione del procuratore del georgiano, sarebbe così sicuro di riuscire a portare il calciatore alla propria corte.

Ci sarà però da vedere quale sarà la posizione del Napoli, di fatto, contrapposta a questa. Presto ci sarà un nuovo incontro col procuratore del calciatore, volto a mantenere aperte le possibilità di rinnovo. Il club azzurro presenterà una nuova offerta utile ad allontanare il pressing parigino e anche l’agente del calciatore, d’altronde, sarebbe disposto ad ascoltarla.

Il futuro di Kvaratskhhelia rimane così un rebus ancora tutto da decidere. Da parte del Napoli, nessuna intenzione di cedere una della stelle dello Scudetto: la società azzurra farà davvero di tutto per trattenerlo e per convincerlo a restare anche sotto la guida di Conte. Ancora da chiarire del tutto la posizione del calciatore, tentato dalle sirene parigine, ma non ancora del tutto sul piede di guerra. Si aspetta soltanto l’uscita di scena della Georgia dall’Europeo (che potrebbe avvenire a breve) per la svolta definitiva, in un senso o nell’alto, riguardo questa situazione.