Osimhen, prende corpo uno scenario clamoroso: nessuno se lo aspettava!

Ha dell’incredibile quanto trapela sul centravanti nigeriano del Napoli: avanza con insistenza una nuova ipotesi.

Il calciomercato del Napoli entrerà nel vivo nei prossimi giorni, in seguito all’apertura ufficiale della finestra estiva prevista il 1 luglio. Il ds Manna dovrà portare a termine una serie di colpi in entrata nei vari reparti, con un occhio soprattutto alle cessioni. Proprio quella di Victor Osimhen, prevista per l’enorme cifra di 130 milioni di euro – corrispondente al valore della clausola rescissoria – dovrebbe finanziare gran parte degli affari in entrata. Tuttavia, in casa Napoli è forte la preoccupazione dovuta dalla mancanza di società disposte a sborsare l’elevata somma della clausola. Al momento non c’è nessun club che possa soddisfare il centravanti e la società, per cui prende forma un clamoroso scenario.

Il giocatore, infatti, potrebbe clamorosamente avviare la preparazione alla nuova stagione ancora in maglia azzurra: di seguito maggiori dettagli.

Napoli, difficile la partenza di Osimhen: chance di vederlo a Dimaro

Victor Osimhen sembrava essere il primo calciatore della rosa azzurra certo di concludere l’avventura alle pendici del Vesuvio. Tuttavia, come evidenziato dal Corriere dello Sport, la partenza del nigeriano – che sogna i palcoscenici di Premier – si rende ancor di più complessa. Motivo per il quale crescono le possibilità di vedere incredibilmente il centravanti mascherato iniziare la preparazione atletica a Dimaro – a partire dall’11 luglio – sotto la guida di Conte.

Tra le società intenzionate a soddisfare le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe l’Al – Ahli, ma è da tener conto la volontà di Osi di continuare a calcare palcoscenici prestigiosi mettendo da parte i ricchissimi ingaggi sauditi.

D’altra parte il sogno Premier League sembra svanire ulteriormente in seguito al forte interesse dell’Arsenal nei confronti di Gyokeres, pronto a chiudere per lo svedese. Il Chelsea, infatti, si allontana sempre di più dall’attaccante. Non è da escludere che il patron partenopeo si veda costretto ad abbassare le proprie richieste, nonostante sia davvero complicato. Il Napoli, dal proprio canto, ha bisogno di finanziare gli altisonanti colpi che Antonio Conte aspetta alla propria corte. Intanto, il tecnico leccese vede aumentate le probabilità di far faticare il bomber africano durante la preparazione. I tifosi sognano un clamoroso colpo di scena che sancirebbe la permanenza definitiva di Osimhen in squadra. Scenario che, tuttavia, potrebbe creare qualche problema all’interno dello spogliatoio: il giocatore percepisce un ingaggio da 10 milioni a stagione, il primo per distacco rispetto ai compagni.