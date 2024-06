Napoli, esclusi due colpi: “Non fa per Conte”, si cambiano obiettivi

Il Napoli lavora in vista della prossima stagione. Intanto, la dirigenza azzurra è molto concentrata sul reparto difensivo.

La stagione del Napoli è stata molto deludente, ancor più dopo la vittoria dello Scudetto nell’annata precedente. Gli azzurri sono stati costretti a fare i conti con diversi problemi, sia interni che esterni al campo. Non a caso, la presidenza De Laurentiis starebbe pensando valutando una mini rivoluzione che andrebbe a “colpire” diversi calciatori. Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio la difesa, la quale ha sofferto e non poco negli ultimi mesi.

A tal proposito, la dirigenza azzurra e in modo particolare il DS Manna starebbero lavorando a diversi profili. Gli obiettivi seguiti dal Napoli son tanti, ma ovviamente bisognerà trovare i dovuti accordi per concludere le diverse trattativa. Nelle ultime ore, Ciro Venerato ha provato ad analizzare le mosse dei partenopei in vista delle prossime settimane.

Mercato Napoli, Buongiorno resta il primo obiettivo: le ultime

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Come riportato da Ciro Venerato, noto esperto di mercato, la dirigenza azzurra avrebbe preso decisioni importanti per quel che riguarda il mercato. Di seguito le sue parole.

“Il Napoli non segue il terzino Locko. Ottimo giocatore ma ritenuto poco idoneo al gioco di Conte. Interessa Spinazzola. Solo sondato per ora. Può essere un affare a parametro zero ma in questo momento ci sono priorità diverse per il club azzurro”. Su Buongiorno: “Resta il primo nome per la difesa centrale. L’interesse di alcuni club di Premier League non sembra preoccupare più di tanto. Il centrale intende lavorare con Antonio Conte. Hermoso resta nei radar del club, anche se al momento manca l’accordo su ingaggio e commissioni. Kim non tornerà a Napoli. Dragusin è al momento un’idea. Solo l’uscita di Natan Jesus e Ostigard consentirebbe altri due arrivi in difesa (dopo Marin)”.

Come sottolineato dal noto giornalista, il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. I profili nel mirino del club azzurro sono diversi, ma ovviamente spetterà poi al DS Manna individuare quelli ideali alla causa partenopea. Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’andamento delle diverse operazioni, ancor più a causa dell’Europeo in corso.

Il ruolo importante sarà quello svolto da Antonio Conte, il quale indirizzerà le operazioni in entrata e non solo. L’allenatore italiano cerca profili “adatti” alla propria causa, i quali dovranno garantire al Napoli una rosa di alto livello e non solo.