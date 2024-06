Mercato Napoli, Ostigard verso la cessione: nuova ipotesi sull’addio

Il mercato del Napoli è molto attivo in questa fase, soprattutto sulle entrate. Manna lavora anche sul fronte uscite, con due ipotesi per la cessione di Ostigard.

Nel corso degli ultimi giorni, si sono intensificate alcune trattative di mercato per il Napoli. Il DS Manna è vicino alla chiusura del doppio colpo in difesa, con Rafa Marin e Mario Hermoso pronti a rinforzare la retroguardia azzurra.

Allo stesso tempo, diversi difensori sono con il piede in partenza, soprattutto dopo l’ultima annata deludente. Leo Ostigard cerca maggiore spazio, e Manna starebbe valutando due ipotesi per la sua cessione.

Napoli, si lavora alla cessione di un difensore: Manna valuta due ipotesi

Il mercato del Napoli sarà particolarmente importante, poiché dai movimenti che saranno effettuati si capirà a cosa potranno puntare gli azzurri di Conte. Sono ormai vicine alla definizione due trattative in entrata, ossia Marin ed Hermoso, che andranno a rinforzare il reparto difensivo. Non saranno gli unici due colpi in entrata, poiché si continua a lavorare anche su Buongiorno. Per far spazio ai nuovi acquisti, servirà cedere anche alcuni difensori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leo Ostigard è alla ricerca di maggiore spazio, e Giovanni Manna starebbe valutando due ipotesi per il difensore norvegese. Le intenzioni del Direttore Sportivo del Napoli sarebbero quella di utilizzare Ostigard come contropartita tecnica in qualche affare, oppure cederlo a titolo definitivo qualora qualche club presentasse un’offerta congrua.

Al momento ancora nessun club ha mostrato il proprio interesse per Ostigard, ma nelle scorse sessioni non sono mancati gli interessamenti per il norvegese. A gennaio il Genoa aveva provato a chiedere Ostigard agli azzurri, che però non hanno concluso l’affare siccome non è più arrivato Nehuen Perez dall’Udinese. Oltre al club ligure, anche qualche club della Premier League aveva fatto qualche sondaggio per il difensore norvegese, ma senza approfondire i discorsi. Il poco impiego anche nell’arco di questa stagione ha fatto si che Ostigard chiedesse maggiore spazio, che purtroppo il Napoli non può garantirgli.

Giovanni Manna dunque si è messo al lavoro per trovare una sistemazione che possa accontentare sia Ostigard che il Napoli. Il difensore norvegese potrebbe intrigare qualche club neopromosso o di media-bassa classifica, e quindi è lecito aspettarsi diverse richieste. A quel punto Manna valuterà la soluzione migliore insieme ad Ostigard, che cerca una maglia da titolare, ma anche un club con ambizioni e prospettive future intriganti. L’opzione che gradirebbe il Napoli sarebbe l’impiego del difensore come contropartita tecnica, soprattutto nell’affare col Torino per Buongiorno, ma il club granata non ha intenzione di accettare contropartite. Al momento la situazione è ferma, anche se qualcosa si è iniziato a muovere anche sul fronte uscite per il Napoli.