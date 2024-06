Mercato Napoli, Manna vuole piazzare gli esuberi: offerte in Serie A

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Gli azzurri starebbero provando a risolvere alcune situazioni in uscita.

Il Napoli è tra le società più impegnate sul fronte mercato. Gli azzurri dopo una stagione deludente vorrebbero provare quantomeno a ripartire subito, ancor più dopo l’avvento di Antonio Conte in panchina. L’allenatore porta con sé tante garanzie importanti, le quali dovranno poi essere colmate tramite il mercato e non solo. Oltre a ciò, però, la dirigenza partenopea starebbero lavorando ad alcune uscite importanti.

La lista del DS Manna è molto ampia, ancor più perché il presidente De Laurentiis vorrebbe attuare una mini rivoluzione. I calciatori che non hanno reso al meglio sono diversi, ma anche le situazioni legate ai giovani vanno risolte in breve tempo. Tra i profili promettenti c’è sicuramente Alessandro Zanoli. Quest’ultimo, ha vestito la maglia della Salernitana nell’ultima stagione, ma adesso è pronto a tornare in patria.

Mercato Napoli, si lavora all’uscita di Zanoli: le ultime

Il Napoli lavora al mercato in uscita. In casa azzurri, ci son diverse situazioni da risolvere soprattutto legate ai diversi giovani. Nelle ultime ore, come riportato da “Sky Sport” uno dei possibili partenti potrebbe essere Alessandro Zanoli. Il terzino azzurro è rientrato dal prestito alla Salernitana, ma potrebbe lasciare nuovamente i partenopei. Infatti, sulle tracce del classe c’è il Cagliari. La società sarda vorrebbe puntare sul giovane difensore, il quale ha dimostrato di essere un esterno ideale per la fase difensiva e non solo.

Alessandro Zanoli vanta ottime qualità tecniche e tattiche. Infatti, il classe 2000 è dotato di una buona corsa, la quale spesso gli permette di essere “l’uomo in più” in zona offensiva. L’immagine del difensore è emersa in modo particolare nell’anno dello Scudetto, con Luciano Spalletti che gli concesse un po’ di spazio a disposizione. Ciò nonostante, però, nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia della Salernitana. Il club campano è retrocesso in Serie B, ma il calciatore è riuscito ugualmente a mettersi in mostra in più occasioni.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’andamento della trattativa con il Cagliari. Il club sardo crede nelle qualità di Alessandro Zanoli per migliorare la fascia destra. L’ultima parola, spetterà ovviamente al Napoli di Aurelio De Laurentiis che dovrà decidere il futuro del classe 2000. Infatti, bisognerà capire se si tratterà di un prestito o di una possibile cessione a titolo definitivo.