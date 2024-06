Mercato Napoli, intreccio con Gyokeres: cambia tutto per gli azzurri

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Le ultimissime sul futuro del club azzurro.

La stagione è giunta al termine, ma in casa Napoli è già iniziata la preparazione in vista della nuova annata. Quest’ultima, è attualmente in fase di costruzione, anche se il primo tassello è già stato creato. Si tratta di Antonio Conte, il quale sarà il neo allenatore azzurro nei prossimi anni. Il tecnico porta con sé garanzie molto importanti, le quali dovranno essere colmate tramite il mercato in entrata e in uscita.

Uno dei reparti da puntellare è in casa Napoli è senza dubbio l’attacco. Quest’ultimo, con ogni probabilità, sarà orfano di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, nonostante il rinnovo, è l’indiziato numero per lasciare la squadra. Infatti, è presente una clausola da ben 130 milioni di euro che allontana il giocatore dalla società guidata da Aurelio De Laurentiis. Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi importanti dettagli circa il futuro dell’ex Lille.

Mercato Napoli, destini incrociati per Osimhen e Gyökores: le ultime

Il Napoli sta cercando una nuova sistemazione a Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli verrà ceduto in questa sessione di calciomercato, anche se al momento non sembrerebbero esserci pretendenti. Il sogno del nigeriano continua ad essere la Premier League, ma i top club inglesi non hanno avanzato alcun tipo di offerta. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” nelle ultime ore anche l’Arsenal avrebbe “abbandonato” il calciatore. Infatti, il primo obiettivo dei Gunners porta il nome di Viktor Gyokeres.

L‘Arsenal starebbe lavorando all’acquisto dell’attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona anche grazie alla clausola presente nel contratto. Il prezzo è di circa 100 milioni di euro, quindi si tratta di una cifra inferiore rispetto al valore “ideato” dal Napoli per Victor Osimhen. Semmai l’affare dovesse consolidarsi, le possibilità di vedere il nigeriano in Premier League si ridurrebbero notevolmente. Infatti, al momento anche Chelsea e Manchester United sembrerebbero defilate.

La cessione di Victor Osimhen è uno dei punti “cruciali” per il nuovo Napoli. Infatti, il club azzurro si ritroverebbe in difficoltà qualora dovesse pagare lo stipendio al calciatore per i prossimi anni. Il calciomercato è spesso imprevedibile, anche se al momento si sta per entrare in una fase molto calda. Infatti, nelle prossime settimane potrebbero esserci dei cambiamenti importanti legati al calciatore azzurro e non solo. Non a caso, dalla cessione dell’ex Lille passano i possibili colpi in entrata e non solo.