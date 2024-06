Caso Di Lorenzo, cambia tutto: escluso un possibile scenario

In casa Napoli uno dei temi più roventi riguarda il futuro del capitano Giovanni Di Lorenzo. Nelle ultime ore sarebbe stato escluso un possibile scenario dal club.

Nelle battute finali della Serie A, è esplosa una dura critica da parte dei tifosi del Napoli nei confronti di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli non ha preso bene le critiche feroci dei tifosi ed il mancato sostegno della società, comunicando tramite il suo agente la volontà di essere ceduto.

Si è parlato di diversi scenari nel corso di queste settimane, tra cui anche uno piuttosto duro. Uno di questi scenari sarebbe stato scartato dal Napoli.

Caso Di Lorenzo, arriva la decisione del Napoli: escluso un possibile scenario

L’avventura al Napoli di Giovanni Manna ed Antonio Conte non è iniziata nel migliore dei modi. Il nuovo DS ed il nuovo tecnico devono fronteggiare dei casi spinosi, tra cui quello del capitano Giovanni Di Lorenzo. Nel corso di queste settimane, si è parlato di diversi scenari possibili. Come riporta Calciomercato.it, il Napoli avrebbe deciso di scartare l’ipotesi permanenza con relega in tribuna per Di Lorenzo. Questa ipotesi era state una delle prime ad emergere dopo le varie dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi. A quanto pare, il Napoli avrebbe deciso di scartare questa ipotesi per una serie di motivi.

Il club di Aurelio De Laurentiis innanzitutto vuole provare a ricucire lo strappo con il suo capitano. Qualora non dovesse riuscirsi, si cercherà di chiudere il rapporto in maniera pacifica e civile, senza alimentare ulteriori scontri tra le parti. Al termine dell’Europeo andrà in scena un altro incontro, in cui sarà presente anche lo stesso Giovanni Di Lorenzo. Avrà luogo dunque un faccia a faccia tra le parti, dove si decreterà la permanenza o la cessione del capitano del Napoli. Ovviamente in casa Napoli si auspica in un passo indietro di Di Lorenzo nella sua scelta.

Ad oggi però la cessione è più che probabile, ed in pole c’è la Juventus. Il Napoli ovviamente non vorrebbe cedere uno dei suoi top player ad una rivale diretta. In caso di addio, il Napoli chiederà circa 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio capitano. Quel che è certo da oggi è che non ci sarà una permanenza forzata, con il Napoli che ha deciso di abbandonare l’ipotesi che vedrebbe Di Lorenzo in tribuna per l’intera stagione. Non resta altro che attendere la fine dell’Europeo, quando andrà in scena l’incontro che sancirà il futuro del capitano del Napoli.