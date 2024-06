Piace al Napoli, una big di Serie A lo soffia agli azzurri: affare incredibile!

Uno dei calciatori accostati al Napoli nelle ultime settimane in ottica calciomercato, pare essere vicino ad un altro club di Serie A

Il Napoli segue diverse piste che portano a nuovi calciatori da aggiungere alla rosa a disposizione di mister Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole mettersi alle spalle la pessima stagione disputata dai suoi ragazzi, motivo per il quale è pronto ad accontentare il neo tecnico leccese. Diversi calciatori saluteranno nella prossima sessione di calciomercato. Oltre a Piotr Zielinski, che si unirà all’Inter a parametro zero, e Victor Osimhen, con le valige pronte da mesi, c’è da risolvere la duplice questione Kvaratskhelia – Di Lorenzo, che tiene in ansia i tifosi azzurri.

Nelle scorse settimane, è stato accostato agli azzurri un profilo molto interessante per l’attacco, che nella stagione appena conclusa si è rilanciato dopo un periodo difficile, ma una notizia dell’ultim’ora pare allontanarlo dai radar azzurri: c’è un’altra squadra di Serie A che si è inserita nella corsa all’attaccante.

Calciomercato Napoli, per Mason Greenwood concorrenza seria della Lazio

Da settimane, il Napoli ha messo gli occhi sull’inglese Mason Greenwood, che nella stagione appena terminata ha giocato in prestito al Getafe, dal Manchester Utd. La rifondazione della rosa passerà per l’acquisto di diversi calciatori, e il talento classe 2001 rappresenta uno dei profili più interessanti nel panorama europeo.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, però, al momento il club più vicino a trovare l’accordo con il calciatore è la Lazio. Mason Greenwood è un pallino del presidente biancoceleste, Claudio Lotito, che avrebbe già presentato due offerte al Manchester Utd, con base da 20 milioni più bonus e clausole legati al futuro dell’esterno offensivo. Come detto, piace tanto anche al Napoli, che in questo momento, sempre secondo il giornalista, si sta dedicando esclusivamente al tema difensori centrali, e tra gli esterni offensivi deve provvedere a risolvere il caso Kvaratskhelia.

Con la maglia del Getafe, in Liga, Greenwood si è reso protagonista di 33 presenze, condite da 8 gol e 6 assist. Il calciatore ha estimatori in tutta Europa, e non è escluso che a breve possa partire un’asta per accaparrarselo. Il Napoli ci pensa, ma al giusto prezzo, e al momento non è più in pole come sembrava negli scorsi giorni.