Conte, ok all’addio di Di Lorenzo: vuole uno scambio con la Juventus

In casa Napoli non sembra sbloccarsi la situazione di Di Lorenzo, e addirittura Conte avrebbe aperto alla sua cessione. Chiesto uno scambio con la Juventus.

L’ultima stagione ha lasciato diversi strascichi in casa Napoli. Difatti nelle ultime giornate di campionato è esploso il caso Di Lorenzo, mentre nei giorni scorsi si è aggiunto anche quello di Kvaratskhelia. Il più delicato al momento è quello del capitano azzurro.

La permanenza sembra impossibile, ed anche Antonio Conte si sarebbe rassegnato all’addio del terzino. Il tecnico salentino ha chiesto però uno scambio con la Juventus.

Di Lorenzo, Conte apre alla sua cessione: chiesto uno scambio con la Juventus

In casa Napoli si continua a parlare del caso Giovanni Di Lorenzo, esploso alcune settimane fa. Il capitano azzurro ed il suo agente hanno fatto capire di non voler restare più a Napoli, ed è stata richiesta dunque la cessione. Diversi club sono sul terzino italiano, tra cui la Juventus. Conte avrebbe deciso di accettare l’addio di Di Lorenzo, a patto di concludere uno scambio con la Juventus. A fare il punto di questa situazione è Stefano Agresti durante l’intervento a TvPlay:

“Negli ultimi giorni si parla molto dello scambio Di Lorenzo – Chiesa tra Napoli e Juventus. Antonio Conte prenderebbe volentieri Federico, soprattutto se Kvaratskhelia andrà via”.

Il nuovo allenatore del Napoli avrebbe chiesto a Giovanni Manna di lavorare allo scambio Di Lorenzo-Chiesa con maggiore insistenza. L’esterno italiano è sempre stato uno dei pallini del tecnico salentino, che però non è riuscito mai a portarlo nei club che ha allenato. Siccome anche la situazione di Khvicha Kvaratskhelia è piuttosto complicata, Conte sta spingendo per avere Chiesa come ipotetico sostituto in caso di addio del georgiano. Nelle idee iniziali del tecnico salentino c’era quella di puntare sugli esterni su entrambi, ma l’addio dell’esterno georgiano prende sempre più quota.

Qualora non rientrasse neanche la situazione del georgiano, Chiesa difatti diventerebbe l’obiettivo numero uno per sostituirlo. Per questo motivo Conte starebbe spingendo per avere Chiesa in azzurro, pur di perdere il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino italiano è reduce da un’annata complicata – come dimostrano anche le prestazioni con la maglia dell’Italia – e la sua volontà di lasciare Napoli potrebbe essere presto accontentata. Difatti Conte ha aperto all’addio del capitano azzurro, a patto che venga scambiato con Federico Chiesa, che farebbe il percorso inverso rispetto a Di Lorenzo. Torna dunque al centro dei discorsi l’ipotetico scambio Di Lorenzo-Chiesa, che potrebbe concretizzarsi al termine dell’Europeo.